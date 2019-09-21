CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFEST'İ ZİYARET ETTİ 2

- ERDOĞAN AKINCIYI İMZALADI

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Güven USTA / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'19'a katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaparak, "Bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalist, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalist, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST rekor kırdı" dedi.

Erdoğan, bu yıl 19 yarışma alanı ve ilave 6 yeni başlıkta 17 bin 400'e yakın takım ve 2 bin finalistin, 50 bin yarışmacı başvurusu ve 10 bin finalistin, ülkemizin 81 vilayetinin tamamı ve 122 ülke katılımcısıyla TEKNOFEST'in rekor kırdığını belirtti.

“HEDEF ARTIK 1 MİLYONA ULAŞMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Yani bu ne demektir geçen yılı aşmış durumda. İnşallah bugünün bütünüyle ve yarın hedef artık 1 milyona ulaşmak" dedi.