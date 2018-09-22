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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür." - "Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız" - "Yıllardır başka yerlerdeki gösterilerini hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik, artık ülkemizde düzenleniyor"

İSTNANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. " dedi.

Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, TEKNOFEST'in ülkeye ve gençlere hayırlı olmasını dileyerek Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin sembolü olarak gördükleri bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, katıldıkları teknoloji yarışmalarında ödül alan gençleri de kutladı.

Bu tür etkinliklerin gençlere her alanda teknolojiyi sevdireceğine ve teknoloji geliştirme süreçlerine katkı sağlamaya yönelteceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, "Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Son yıllarda yaşadığımız her hadise, özellikle bizlere bazı uyarılar yapıyor." diye konuştu.

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- "İlk aşama hayal edebilmektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bakımdan atacakları adımların, bu alandaki yatırımların, teknolojinin tüm alanlarında en önlerde olmaları gerektiğini gösterdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her yenilik gibi teknolojik gelişmelerin de ilk aşaması hayal edebilmektir. Bizim milletimiz bu bakımdan gerçekten çok ileri bir seviyededir. Ecdadımız asırlar boyunca hep daha ileriyi, daha fazlasını hayal etmiş, bunun peşinden gitmiş, mücadelesini vermiş ve çoğunlukla da hedefine ulaşmıştır. 'Kızıl Elma' diye ifade ettiğimiz ufkun ötesindeki hedeflerimiz hep yenilenmiştir. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak işte o zaman gerilemeye başladık. Biz de Türkiye'ye ne kazandırdıysak, hep hayallerimizin peşinden giderek başardık."

"Milli Teknoloji Hamlesi" ve TEKNOFEST'in bu noktada kendileri için bir sıçrama vesilesi olmasını dileyen Erdoğan, gençleri yeniden büyük hayaller kurmaya teşvik etmesini umduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Festivalimize ülkemizin dört bir yanından gelen binlerce gencimizi ve diğer katılımcılarımızı işte bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak potansiyelimizin örnekleri olarak görüyorum. 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusundaki tüm çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili tüm kurumlar olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte desteklemekte kararlıyız. Sadece bu etkinliğin düzenlendiği şu havalimanı bile ülkemizin teknoloji konusundaki vizyonunun en somut ifadesidir. Hezarfen'in, Ali Kuşçu'nun, Uluğ Bey'in başlattıkları hamleyi işte bu gün burada yeni havalimanımızda çok farklı bir yere taşıyoruz. Yıllardır başka yerlerdeki gösterilerini hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik, artık ülkemizde düzenleniyor. "

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür." - "Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST alanında
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