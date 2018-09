Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te

Son yıllarda yaşanan her hadisenin bağımsızlıkla teknolojinin, özellikle de savunma sanayisi arasındaki ilişkiyi tekrar tekrar gösterdiğini dile getiren Erdoğan, "Savunma sanayimiz geliştikçe orta ve yüksek teknolojiye dayalı araştırma, geliştirme ve ticari ürün faaliyetleri de hızlanmaya başladı. Bunun yanında finans teknolojilerini sağlık, enerji ve diğer kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirerek bağımsızlığımızı perçinlemeye çalışıyoruz. 'Dünyanın en büyük ekonomisinden biri olacağız.' derken aynı zamanda işin bu boyutunu da kastediyoruz. Bu çerçevede bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor. Uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum. Öte yandan 1930-1940'lardaki hamlelerimiz ne ise, şimdi yeniden bu hamleyi kazanmak ve bu adımı atmak durumundayız. O zaman engellendiler. Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalışıldı." diye konuştu.

Erdoğan, artık bu projeleri sabote edecek bir iktidarın olmadığını belirterek, "Bu projelere ön açan bir iktidar var. Ne diyorlardı bize? 'Boş verin. Ne yapacaksınız yeni teknolojiyi geliştirmeyi? Size en gelişmiş teknolojiyi verelim.' teklifleriyle karşılaştık. Sürekli daha iyisini, daha ucuza verme vaadiyle kandırılmak istendik. Şu insansız hava araçları... Vermediler. Bizzat oturduk, konuştuk. Vermediler. İki gün, üç gün, 48 saat... Paramızla vermediler. Ama terör örgütlerine görüyorsunuz 19 bin tır silah ve mühimmat gönderiyorlar, 3 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat gönderiyorlar. Bunlar, bize dost görünenler, stratejik ortak görünenler. Bize bunlar bunu yapıyor. Hatta ima yoluyla Nuri Demirağ'ların, Nuri Killigil'lerin akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu." ifadelerini kullandı.

- "Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz"

Hiçbir tehdide boyun eğmediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hiçbirine eyvallah etmedik, itibar etmedik. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Rabbimiz ne buyuruyor? 'Ne bir an ileri, ne bir an geri...' Allah'ın takdir ettiği bu ömrü kimse ne uzatabilir ne kısaltabilir. Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız projeleri sabırla, dikkatle, dirayetle takip ettik, takip ediyoruz, takip edeceğiz. Sadece insansız hava araçlarımızın hikayesi bile filmlere konu olacak, gelecek nesillere ibret örneği olarak anlatılacak kadar ilginçtir, çarpıcıdır, düşündürücüdür. Hala attığımız her adımda benzer sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle daha önceki sorunlar gibi bunların da birer birer üstesinden geleceğiz."