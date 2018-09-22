Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu insansız hava araçları... Bizzat oturduk, konuştuk. Paramızla vermediler. Ama terör örgütlerine görüyorsunuz 19 bin tır silah ve mühimmat gönderiyorlar, 3 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat gönderiyorlar. Bunlar, bize dost görünenler, stratejik ortak görünenler. Bize bunlar bunu yapıyor. Hatta ima yoluyla Nuri Demirağ'ların, Nuri Killigil'lerin akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu." dedi. Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin düzenlendiği İstanbul Yeni Havalimanı'nda vatandaşlara hitap etti. Son yıllarda yaşanan her hadisenin bağımsızlıkla teknolojinin, özellikle de savunma sanayisi arasındaki ilişkiyi tekrar tekrar gösterdiğini dile getiren Erdoğan, "Savunma sanayimiz geliştikçe orta ve yüksek teknolojiye dayalı araştırma, geliştirme ve ticari ürün faaliyetleri de hızlanmaya başladı. Bunun yanında finans teknolojilerini sağlık, enerji ve diğer kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirerek bağımsızlığımızı perçinlemeye çalışıyoruz. 'Dünyanın en büyük ekonomisinden biri olacağız.' derken aynı zamanda işin bu boyutunu da kastediyoruz. Bu çerçevede bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor. Uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum. Öte yandan 1930-1940'lardaki hamlelerimiz ne ise, şimdi yeniden bu hamleyi kazanmak ve bu adımı atmak durumundayız. O zaman engellendiler. Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalışıldı." diye konuştu.

Erdoğan, artık bu projeleri sabote edecek bir iktidarın olmadığını belirterek, "Bu projelere ön açan bir iktidar var. Ne diyorlardı bize? 'Boş verin. Ne yapacaksınız yeni teknolojiyi geliştirmeyi? Size en gelişmiş teknolojiyi verelim.' teklifleriyle karşılaştık. Sürekli daha iyisini, daha ucuza verme vaadiyle kandırılmak istendik. Şu insansız hava araçları... Vermediler. Bizzat oturduk, konuştuk. Vermediler. İki gün, üç gün, 48 saat... Paramızla vermediler. Ama terör örgütlerine görüyorsunuz 19 bin tır silah ve mühimmat gönderiyorlar, 3 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat gönderiyorlar. Bunlar, bize dost görünenler, stratejik ortak görünenler. Bize bunlar bunu yapıyor. Hatta ima yoluyla Nuri Demirağ'ların, Nuri Killigil'lerin akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu." ifadelerini kullandı. \ - "Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz" Hiçbir tehdide boyun eğmediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Hiçbirine eyvallah etmedik, itibar etmedik. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Rabbimiz ne buyuruyor? 'Ne bir an ileri, ne bir an geri...' Allah'ın takdir ettiği bu ömrü kimse ne uzatabilir ne kısaltabilir. Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız projeleri sabırla, dikkatle, dirayetle takip ettik, takip ediyoruz, takip edeceğiz. Sadece insansız hava araçlarımızın hikayesi bile filmlere konu olacak, gelecek nesillere ibret örneği olarak anlatılacak kadar ilginçtir, çarpıcıdır, düşündürücüdür. Hala attığımız her adımda benzer sıkıntıları yaşamaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle daha önceki sorunlar gibi bunların da birer birer üstesinden geleceğiz."

Önlerine çıkarılan engellerin morallerini bozmadığını aktaran Erdoğan, tam tersine motivasyonlarını artırdığını, azimlerini kamçıladığını kaydetti. \ - "Ahlakının sahibi bir gençlik gördüğüm için Rabbime hamd ediyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin enerjisini, heyecanını, ufkunu, gayretini ve becerisini gördükçe geleceğe olan güvenlerinin daha da arttığına dikkati çekerek, "TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılan gençlerin çokluğu ve heyecanı geleceğimize daha bir umutla bakmamızı sağlıyor. Gençler, sizlere sesleniyorum. Sizden de cevap bekliyorum. Bugün burada 'Karşımda kim var?' diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan 'Ben varım.' diyen, ahlakının sahibi bir gençlik gördüğüm için Rabbime hamd ediyorum. Gençler, Anadolu kıtası büyüklüğünde dava taşını gediğine koyuyor muyuz? Surda mukaddes mi mukaddes bir gedik açıyor muyuz? Rüzgara 'Artık ne yandan esersen es.' diye meydan okuyor muyuz? İşte bizim gençliğimiz. İşte bizim geleceğimiz, işte bizim en büyük hazinemiz. Rabbim hepinizden razı olsun." şeklinde konuştu.

Festival alanını dolduran gençlerin "Evet" diye karşılık verdiği Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Devletlerin ve milletlerin hayatında tesadüflere yer yoktur. Allah bize çalıştığımız kadarını vadediyor. Eğer teknolojide ileri bir düzeye gelmek ve şöyle aşırı bir sıçrama hareketini gerçekleştirmek istiyorsak bunun tek yolu çalışmaktır, çalışmaktır, çalışmaktır. Bugün ülkemizde neredeyse her üniversitemizde mühendislik fakültemiz var ama hala mühendis sayımız yeterli değil. Daha bu okullardaki eğitimin kalitesini konuşmuyorum bile. Yazılımdan donanıma kadar her alanda katetmemiz gereken çok mesafe bulunduğunun farkındayız. Geldiğimiz yeri küçümsemiyoruz ama önümüzdeki yolun uzunluğunu da inkar etmiyoruz. Buradan tüm gençlerimize sesleniyorum. Lütfen hayallerinizin peşinden gidin. Siz bu yola girdiğinizde yanınızda üniversiteleriyle, araştırma geliştirme destekleriyle, teşvik programlarıyla, hibe uygulamalarıyla, tüm imkanlarıyla devletinizi bulacaksınız. Şair ne diyor, 'Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.' Bugün dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Asya kökenli bir girişimcinin kurduğu internet alışveriş sitesine gelinceye kadar yaşadıklarının hikayesi de azimle hedefinize yürüdüğünüzde nereye ulaşabileceğinizin örneklerinden biridir. Ülkemizdeki pek çok iş adamından da kendi benzer hikayelerini dinledim. Hatta kendi hayat hikayem de aynı şekilde gelişmiştir. Sizlerden isteğim, karşılaştığınız zorluklardan, hayal kırıklıklarından asla yılmadan yolunuza devam etmenizdir. Eğer Tayyip Erdoğan sizin yaşlarınızdayken ilk karşılaştığı zorluk karşısında pes edip evine dönseydi bugün burada olamazdı."

İnançlarında ümitsizliğe asla yer olmadığını hatırlatan Erdoğan, "Yüreğinizdeki iman asla bitmeyecek olan en önemli sermayenizdir. Şu aşamada size lazım olan tek şey gücünüzü imanınızdan alan kendi enerjiniz, azminiz, gayretiniz ve hedeflerinizdir. Kendinize güvendiğinizde, hatalarınızdan ders aldığınızda, kendinizi geliştirmekten vazgeçmediğinizde ve mücadeleyi bırakmadığınızda önünüzde kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Günümüz dünyasındaki zenginlerin artık hep bireysel yeteneklerle takım çalışmasının birlikte anlam kazandığı teknoloji dünyasından çıktığını da unutmayın." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'in herkese hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. (Bitti)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Şu insansız hava araçları... Bizzat oturduk, konuştuk. Paramızla vermediler. Ama terör örgütlerine görüyorsunuz 19 bin tır silah ve mühimmat gönderiyorlar, 3 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat gönderi

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