Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu (3)

Cansel KİRAZ - Can EROK - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te düzenlenen törende konuştu.

"YAŞADIĞIMIZ HER HADİSE, ÖZELLİKLE BİZLERE BAZI UYARILAR YAPIYOR"

TEKNOFEST'in ülkeye ve gençlere hayırlı olmasını dileyerek Erdoğan, "Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci

şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Son yıllarda yaşadığımız her hadise, özellikle bizlere bazı uyarılar yapıyor" dedi.

"ŞU HAVALİMANI BİLE ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİ KONUSUNDAKİ VİZYONUNUN EN SOMUT İFADESİDİR"

"Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür" diyen Erdoğan, "Festivalimize ülkemizin dört bir yanından gelen binlerce gencimizi ve diğer katılımcılarımızı işte bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak potansiyelimizin örnekleri olarak görüyorum. 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusundaki tüm çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili tüm kurumlar olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte desteklemekte kararlıyız. Sadece bu etkinliğin düzenlendiği şu havalimanı bile ülkemizin teknoloji konusundaki vizyonunun en somut ifadesidir. Hezarfen'in, Ali Kuşçu'nun, Uluğ Bey'in başlattıkları hamleyi işte bu gün burada yeni havalimanımızda çok farklı bir yere taşıyoruz. Yıllardır başka yerlerdeki gösterilerini hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik, artık ülkemizde düzenleniyor" diye konuştu.