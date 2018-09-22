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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te konuştu (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

Cansel KİRAZ - Can EROK - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te düzenlenen törende konuştu.

Cansel KİRAZ - Can EROK - İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'te düzenlenen törende konuştu.

"YAŞADIĞIMIZ HER HADİSE, ÖZELLİKLE BİZLERE BAZI UYARILAR YAPIYOR"

TEKNOFEST'in ülkeye ve gençlere hayırlı olmasını dileyerek Erdoğan, "Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci

şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır. Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Son yıllarda yaşadığımız her hadise, özellikle bizlere bazı uyarılar yapıyor" dedi.

"ŞU HAVALİMANI BİLE ÜLKEMİZİN TEKNOLOJİ KONUSUNDAKİ VİZYONUNUN EN SOMUT İFADESİDİR"

"Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür" diyen Erdoğan, "Festivalimize ülkemizin dört bir yanından gelen binlerce gencimizi ve diğer katılımcılarımızı işte bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak potansiyelimizin örnekleri olarak görüyorum. 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusundaki tüm çalışmaları, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili tüm kurumlar olarak sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte desteklemekte kararlıyız. Sadece bu etkinliğin düzenlendiği şu havalimanı bile ülkemizin teknoloji konusundaki vizyonunun en somut ifadesidir. Hezarfen'in, Ali Kuşçu'nun, Uluğ Bey'in başlattıkları hamleyi işte bu gün burada yeni havalimanımızda çok farklı bir yere taşıyoruz. Yıllardır başka yerlerdeki gösterilerini hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik, artık ülkemizde düzenleniyor" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE 19 BİN TIR SİLAH MÜHİMMAT GÖNDERİYORLAR"

"Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalışılıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama artık bu projeleri sabote edecek bir iktidar yok, bu projelere ön açan bir iktidar var. Attığımız her adımda 'boşverin' teklifleri ile karşılaştık. Sürekli daha iyisini daha ucuza verme vaadiyle kandırılmaya çalışıldık. Şu insansız hava aracını vermediler. Paramızla vermediler. Ama terör örgütlerine 19 bin TIR silah mühimmat gönderiyorlar" şeklinde konuştu

Erdoğan, "Bunlar bize dost, stratejik ortak görünenler. İma yoluyla Nuri Demirağ'ların, Nuri Killigil'lerin akibeti ile tehdit edildiğimiz anlar oldu. Hiçbirine eyvallah etmedik. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz. Önceliklerimiz çerçevesinde başlattığımız projeleri sabırla dirayetle takip ettik, ediyoruz" dedi.

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