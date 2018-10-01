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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Widodo'ya, Türkiye'nin deprem nedeniyle Endonezya'ya her türlü yardıma hazır olduğunu iletti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Widodo'ya, Türkiye'nin deprem nedeniyle Endonezya'ya her türlü yardıma hazır olduğunu iletti.


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