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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.


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