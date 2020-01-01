-
-
HABER
-
Güncel
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.
GÜNCEL
HABERLERİ
|
01.01.2020 00:59 |
Son Güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda hitap ettiği Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerlerin yeni yılını kutladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum