Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına başladı: Önce çelenk bıraktı, daha sonra resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ın aracına atlı askerler eşlik etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov'un yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra tören mangasını selamladı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, askeri geçidi izledi.

Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov, daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

ATA BEYİT ANITI’NI VE CENGİZ AYTMATOV’UN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Erdoğan resmi tören öncesinde ise 1916 isyanı anısına yapılan Ürkün Anıtı’na ve ünlü Kırgız halk şairi Cengiz Aytmatov’un anıtına da çelenk bıraktı. Çelenk bırakma töreni sonrası Kur’an tilaveti yapıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, Caparov ile yapacağı ikili görüşmenin ardından Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı’na katılacak. Toplantının ardından bir takım anlaşmalarının imzalanacağı törene katılacak olan Erdoğan’a Manas Nişanı takdim edilecek.

Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin ve Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi’nin açılış törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek’teki temasları kapsamında yarın TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılacak.

(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır