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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Suriye'deki sözde seçim ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Suriye'deki sözde seçim ertelendi

06.06.2024 11:24
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Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! Suriye'deki sözde seçim ertelendi

Terör örgütü PKK/PYD'nin 11 Haziran'da Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG tarafından, “Seçim sürecine iştirak eden partiler ve siyasi koalisyonlar seçimlerin ertelenmesi için ÖY/YSK’ya başvuruda bulundu. Bu kapsamda demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçimler Ağustos 2024’e ertelendi” şeklinde bir açıklama yapıldı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2024 Tatbikatı'nda yaptığı konuşmada Suriye'de yasadışı seçim çağrısına sert tepki göstermiş, "Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU SONUÇ VERDİ

Türkiye, ilk olarak 30 Mayıs’ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki gösterdi. Suriye’nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi için her türlü girişim yapıldı. 2015 yılında kabul edilen BMGK’nın 2254 sayılı kararına karşı atılan “yerel seçim” adımını PYD/YPG ertelemek durumunda kaldı. Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan yerel seçim, yoğun dış baskılardan dolayı 11 Haziran 2024’e ertelendi. Türkiye itirazlarına devam etti ve gerekli diplomatik görüşmeler yapıldı. Türkiye’nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için atılması gereken her adım atıldı. Türkiye’nin son ana kadar olmaması için mücadele verdiği sözde “yerel seçim” bir kez daha ertelendi ve 11 Haziran’da yapılmama kararı alındı. Türkiye’nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklar da PYD/YPG’nin seçim kararını protesto etti.

SÖZDE 'YEREL SEÇİM' İÇİN DESTEK GÖREMEDİLER

İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nden (ENKS) geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) de seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi. Türkiye’nin karşı çıkması ile bölgede oluşan güç birliği, uluslararası mecralarda da karşılık buldu. Sözde “seçime” karşı bölgede başlayan protestoların artması ile ABD de tavrını belli etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 11 Haziran’da düzenlenecek "sözde" yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı. Planladıkları “yerel seçim” için ABD’nin de desteğini göremeyen PYD/YPG’de iç çatırdamalar başladı. Hiçbir destek göremeyen PYD/YPG, sonunda seçimin “ertelenmesi” kararına vardı. Yapılan açıklama ile seçim Ağustos 2024’e ertelendi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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