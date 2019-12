Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti

Çelik, "Yalan siyaseti bu şekilde sürdürüldüğü zaman bir özür beklemek fazla lüks olabilir ama netice itibarıyla bu ortaya çıktıktan sonra hem Cumhurbaşkanlığı makamından hem vatandaşlarımızdan hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren vatandaşlarımızdan güçlü bir özür dilemeleri gerekiyor. Denilebilir ki 'yalan siyasetini üretenlerin özür dileyeceğini düşünüyor musunuz?' Tabii her zaman için bir ahlaki tutumu ortaya koyacaklarına dair bir beklenti içinde olmak iyidir ama koymazlarsa da bu onların meselesidir son yıllarda Türk siyasi hayatındaki en büyük skandallardan biri olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin üzerine yapışmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Dünya Judo Şampiyonası'nda madalya kazanan down sendromlu Talha Ahmet Erdem, Doğukan Coşar, Mehmet Can Topal ile dünya üçüncüsü Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nı tebrik ederek, "Bunlar bizim için çok özel sporcular ve bütün sporcularımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Diyarbakırlı annelerin evlat nöbetinde 91'inci gününe girdiğini hatırlatan Çelik, bu süre içerisinde vatandaşların, sanatçıların ve pek çok çevrenin verdiği desteğin takdire şayan olduğunu dile getirdi.