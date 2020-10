Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bölgeleri ya temizlenir ya biz gider kendimiz yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nın taşkınlardan korunması ve sulanmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. Afrin ve Karasu Çayları ile beslenecek baraj sayesinde Amik Ovası'nda afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır. Bu projenin sulamada, ülkemiz yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretiminde ek katkısı da 80 milyon liradır. Halen 2 baraj, 2 gölet, 15 sulama tesisi, 5 dere ıslahı ve 1 içme suyu tesisinin inşası sürüyor.

Bugün Türkiye dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, her alandaki sağlam altyapısına borçludur. Geçen 18 yılın her günü ülkemize ve milletimize eser kazandırdık. Her alanda cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e, 10'a katlayan yatırımları hayata geçirdik.