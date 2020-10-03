Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör bölgeleri ya temizlenir ya da biz gider kendimiz yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamaları: Reyhanlı Barajı, Amik Ovası'nın taşkınlardan korunması ve sulanmasını sağlayacak önemli bir yatırımdır. Afrin ve Karasu Çayları ile beslenecek baraj sayesinde Amik Ovası'nda afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır. Bu projenin sulamada, ülkemiz yıllık ekonomik faydası 350 milyon lira, enerji üretiminde ek katkısı da 80 milyon liradır. Halen 2 baraj, 2 gölet, 15 sulama tesisi, 5 dere ıslahı ve 1 içme suyu tesisinin inşası sürüyor. Bugün Türkiye dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını, her alandaki sağlam altyapısına borçludur. Geçen 18 yılın her günü ülkemize ve milletimize eser kazandırdık. Her alanda cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e, 10'a katlayan yatırımları hayata geçirdik.

Koronavirüs salgınının etkisi ile yeniden şekillenen küresel dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yeri almak için gece gündüz çalışıyoruz. Her yerde dostlarımızın yanında yer alırken kendi geleceğimizi de şekillendiriyoruz. Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş şehirlerin başında geliyor. Dünyaya insanlık ve kardeşlik dersi veren Hataylıların her birine şükranlarımı sunuyorum. Hatay, anavatana katılma kararı alarak duruşunu 80 yıl önce net bir şekilde ortaya koymuştur. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib harekatlarımız, buradaki kardeşlerimize vefamızın gereğiydi. Biz Suriye güvende olmadan, Türkiye'nin de güven içinde olmayacağını biliyoruz. Tıpkı Balkanlarda, Kafkaslarda, Akdeniz'de olduğu gibi. İstikrar sağlanana kadar sahada yer almayı aktif bir şekilde sürdüreceğiz. 'TERÖR BÖLGELERİ YA TEMİZLENİR YA DA BİZ GİDER KENDİMİZ YAPARIZ' Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. Sabrımızı zorlayan tacizler ve provokatif saldırılara hak ettikleri cevabı vermekte tereddüt göstermeyeceğiz. Elbette tercihimiz barıştır, siyasi yollardır.