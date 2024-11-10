Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün, belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız'

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Saat 15.05'te başlayan basına kapalı toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan ve Türkiye'de terörsüz bir iklimin tesis edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi, terör destekli siyasete de yer yoktur. Geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Aziz milletim değerli basın mensupları sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinden bizleri takip eden vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

vefat yıldönümünde milli mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hürmetle yad ediyorum. Ülkemize ve milletimize yönelik umutlarımızı Allah'ın izni ve yardımıyla boşa çıkarmayacağız.

3 Kasım 2002'de Bismillah dediğimiz 3 Kasım 2024 itibariyle 22 seneyi geride bıraktık. Her seneyi bir önceki yıldan daha ileri bir seviyede tamamladık. Son 22 yılda saymakla bitirmeyeceğimiz sayısız projeyi tesisi hizmetini Türkiye'ye kazandırmanın gururunu yaşadık.

Türkiye'ye güç ve enerji kaybettiren ömrü bir iki seneyi bulmayan yamalı koalisyonlar dönemine son verdik, 22 yıl cumhuriyet tarihimizin en parlak en görkemli yılları olarak hafızalara kazındı.

"TUSAŞ ÇALIŞANLARINA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETTİK"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek yönetimde istikrarın kurumsallaşmasını, kalıcı ve sürekli hale gelmesini sağladık. Şunu bugün bir kez daha büyük bir gururla söylemek istiyorum. Türkiye hükümetlerimiz döneminde tartışmasız bütün alanlarda rekordan rekora koşmuş, tarihe altın harflerle yazılacak başarılara imza atmıştır.

TUSAŞ'ın kahraman kazandaki tesislerini ziyaret ederek TUSAŞ çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.

"CUMHURİYET TÜRKİYE'Sİ BİZİM BU TOPRAKLARDAKİ İLK DEĞİL SON DEVLETİMİZDİR"

Yıl sonuna kadar 2 adet GÖKBEY daha jandarmamıza teslim edilecek. Duruşumuzu ve fikirlerimizi kamuoyuyla paylaştık. Detaylıca çizdiğimiz çerçeveye önümüzdeki dönem siyasetinin yol haritası olarak bakılmalıdır.

Terörün olmadığı bölücü örgütün karanlık gölgesinin toplumun üzerinden tamamen ekildiği güvenli bir iklimi ülkemiz genelinde mutlaka tesis ve tahkik edeceğiz.

Cumhuriyet Türkiye’si bizim bu topraklardaki ilk değil, son devletimizdir.

"TERÖR KAMBURUNDAN ÜLKEMİZİ EBEDİYEN KURTARACAĞIZ"

Mücadelemiz sadece askerimize polisimize ve sivil vatandaşlarımıza kurşun sıkanlarla sınırlı değildir. Bizim mücadelemiz terör belasına başımıza musallat edenlerdir. Yolumuza eski tas eski hamam devam etmeyeceğiz. Terör kamburundan ülkemizi inşallah ebediyen kurtaracağız. Bu konuda Cumhur İttifakı'nın azmi en üst düzeydedir.

GERİ ADIM ATILMAYACAKTIR

Terörün olmadığı, bölücü örgütün karanlık gölgesinin, siyasetin ve toplumun üzerinden tamamen çekildiği müreffeh, huzurlu ve güvenli bir iklimi ülkemiz genelinde mutlaka tesis ve tahkim edeceğiz. Grup toplantımızda da belirttiğimize, Türkiye'nin geleceğinde terörizme yer olmadığı gibi terör destekli siyasete de yer yoktur. Türkiye, kan dildeki terör baronlarının körüklediği bu kanlı ve kalleş ölüm tezgahını darmadağın etmekte kararlıdır. Bundan da geri adım atmayacaktır.

Terör örgütünün, belediye gücüyle haraç mekanizmaları kurmasına göz yumamayız.

"ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Milletin boğazından kısarak ödediği vergilerden belediyeye tahsis edilen helal kaynağın bölücü terör örgütünün haramzadelerine hizmet etmesine asla müsaade etmeyiz.

İnanıyorum ki böyle bir tabloya akıl ve vicdan sahibi kimse bunu tasvip edemez.

Esenyur Belediye Başkanı'nın kağıt üzerinde başka bir partide gözükmesi gerçeği değiştirmiyor.

Asıl üzüntü verici olan ise devletin bu çerçevede hayata geçirdiği meşru tasarrufları karşısında adeta aslan kesilenlerin polisimize, jandarmamıza atılan taşlar bombalar karşısında süt dökmüş kediye dönmeleridir.

Kasım ayının ilk cumartesi günü ihracat rakamları açıklandı. Ekonomimizin lokomotifi olarak gördüğümüz ihracatımızdaki yükseliş kesintisiz şekilde sürüyor. İhracat 23,6 milyar dolar oldu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE REKOR

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 159 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine çıktığının müjdesini bugün size duyurmak istiyorum. 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu ikişer derece attırılan tek ülke olmamız tesadüf değildir."