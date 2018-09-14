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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler, kusura bakmasınlar bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler."

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.09.2018 12:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler, kusura bakmasınlar bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler."


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