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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre bulaşmışların gözünün yaşına bakmayacağız

05.02.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre bulaşmışların gözünün yaşına bakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde sokakları terörize edenleri masum gösterenleri önemsemiyoruz. Teröre bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, yakalarından tutup yargının karşısına çıkaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıyla ulaşamaz. Biz samimiyeti her konuda olduğu gibi kadınları siyasetin merkezine yerleştiriyoruz. Siyasi hayatımızın her döneminde hanımların hakettikleri tüm kademelere gelebilmeleri için gayret gösterdik. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti'nin imzası bulunuyor. Biz kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık.

Kadınlarımızla birlikte tüm önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik. TBMM'deki AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz bulunuyor, 2 kadın bakanımız var. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geçti. Siyasette de kadınların görünülürlüğü ve etkisi her geçen gün artıyor.

Sizlere çok önemli görevler düşüyor. AK Parti kadın kollarımızda görev alan her bir kardeşimiz ilmek ilmek bu ülkenin geleceğini işlediğini, şekillendirdiğini unutmamalı. Attığınız her adımda yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim.

15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeğiz. Salonların hanım kardeşlerimle dolu olduğunu görmek geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırıyor.

'AK PARTİ TÜRKİYE'NİN PARTİSİDİR'

Büyük başarılar ancak milletle birlikte yürülen yolların, mücadelelerin sonunda elde edilir. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Bu partide kimse kökeninden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse sahip olduğu kültürel çeşitlilik sebebiyle ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. AK Parti Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir.

'TERÖRE BULAŞMIŞ OLANLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ'

Gözümüzün nuru olan çocuklarımızın sadece kariyerlerini değil, milli ve manevi değerlerle donanmasını düşünmek mecburiyetindeyiz. Milli ve yerli şuur sahibi olanlar çoğunluktadır. İstanbul'daki hadiselerde gördüğümüz gibi zihni ve kalbi ülkemizle, değerlerimizle bağı kopmuş bir kesme de şahit oluyoruz. Kendi ülkelerinde senato basanları terörist ilan edenlerin, Türkiye'de rektörlük basmaya kalkanları hak arayıcısı göstermelerindeki ikiyüzlülük bize sorumluluklarımızı unutturamaz. Ülkemizde sokakları terörize edenleri masum gösterenleri önemsemiyoruz. Teröre bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, yakalarından tutup yargının karşısına çıkaracağız. Teröre bulaşmamış, devletine ve milletine husumeti hayatının merkezine yerleştirmemiş evlatlarımızı sahiplenmek görevimizdir.

'GENÇLERİ TAHRİK ETMENİN ANLAMI NE?'

Kısmi bir azınlık rektörünün odasını işgale yelteniyor. Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna geliyor. Bu işin içinde; ana muhalefet partisi il başkanı kadın var, yine bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı daha var. Sizin orada ne işiniz var, siz gidin siyaset yapın. Gençleri tahrik etmenin anlamı ne? Ana muhalefetin başı her gün konuşuyor. Öbürü dağdan destek alıyor. Dün Kadıköy'de gösteri yapmaya yeltendiler. İsmi iyi ama kendisi maalesef bu da bu işe karıştı. Biz bunlara cevap vermeyecek miyiz? 206 üniversitede bir şey yok, bunu niye konuşmuyorsunuz? Buralar bizim ilim yuvalarımız. Buraları tahrik etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyiz.

AİLELERE SESLENDİ: ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN

Sokaklarda küresel fitnecilerin ve içimizdeki aparatlara meze edilemeye çalışılan çocuklarımızın ailelerine sesleniyorum; çocuklarınıza sahip çıkın. Meydanı onların heyecanı, hayallerini kendi çıkarları için kullanan provokatörlere bırakmayın. Bu sinsi oyunu bozmak için üzerine eğilmemiz gereken yer ailedir. Aile yapımızın doğrudan veya dolaylı bir saldırı dalgası altında odluğunu biliyoruz. Medya yoluyla dayatılan çarpık mesajların aile yapımızı çökertme olduğunu biliyoruz. Bu senaryoda kısmen de olsa bir ilerleme sağlanmıştır. Bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız."

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