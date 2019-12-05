Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle İslam’ı yan yana getiremezsiniz -2

İngiltere, (DHA)- NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi’nin açılış töreninde konuştu. Terör ve İslam’ın yan yana gelemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “İslamcılar arasından terörist çıkıyor diye İslam’ı lekeleyemezsiniz. Biz, dünyada DEAŞ’la en çok mücadele eden ülkeyiz. DEAŞ’lıların İslam’la alakası yoktur, onlar bizden değildir. İslam’dan terörist çıkmaz” diye konuştu.

NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi açılışına katıldı. Kendisinden önce söz alan ünlü İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam’a teşekkürlerini sunan Erdoğan daha sonra Yunus Emre’nin bir şiirini okudu. Terör ve İslam’ın yan yana getirilemeyeceğini savunan Erdoğan, “İslamcılar arasından terörist çıkıyor diye İslam’ı lekeleyemezsiniz. Biz, dünyada DEAŞ’la en çok mücadele eden ülkeyiz. DEAŞ’lıların İslam’la alakası yoktur, onlar bizden değildir. İslam’dan terörist çıkmaz. Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz. Coğrafyamızı gözyaşına boğan teröristlerin hepsi aynı zihniyetin mensubudur” diye konuştu.