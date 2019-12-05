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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle İslam’ı yan yana getiremezsiniz -2

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 19:49 | Son Güncelleme

NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi’nin açılış töreninde konuştu.

İngiltere, (DHA)- NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi’nin açılış töreninde konuştu. Terör ve İslam’ın yan yana gelemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “İslamcılar arasından terörist çıkıyor diye İslam’ı lekeleyemezsiniz. Biz, dünyada DEAŞ’la en çok mücadele eden ülkeyiz. DEAŞ’lıların İslam’la alakası yoktur, onlar bizden değildir. İslam’dan terörist çıkmaz” diye konuştu.

NATO 70’inci Yıl Liderler Zirvesi için Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cambridge Camisi açılışına katıldı. Kendisinden önce söz alan ünlü İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam’a teşekkürlerini sunan Erdoğan daha sonra Yunus Emre’nin bir şiirini okudu. Terör ve İslam’ın yan yana getirilemeyeceğini savunan Erdoğan, “İslamcılar arasından terörist çıkıyor diye İslam’ı lekeleyemezsiniz. Biz, dünyada DEAŞ’la en çok mücadele eden ülkeyiz. DEAŞ’lıların İslam’la alakası yoktur, onlar bizden değildir. İslam’dan terörist çıkmaz. Birilerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı 'İslami terör' yaftasını kabul etmiyoruz. Coğrafyamızı gözyaşına boğan teröristlerin hepsi aynı zihniyetin mensubudur” diye konuştu.

“İNSANLIK OLARAK ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

Özellikle dini ibadethanelere yönelik saldırıların arttığına dikkat çeken Erdoğan, “İnsanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Camilere ve diğer ibadethanelere saldırılar ciddi boyutta arttı. Nefret suçlarına ortak tepki göstermeliyiz. Batıdaki siyasetçilerden Müslümanları ayrıştıracak söylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BURADA ÇOK FARKLI ŞEYLER YAPACAKSINIZ”

Cambridge Camisi’nin ibadet haricinde başka amaçlarla da kullanılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Buradaki hocalarımızdan sadece 5 vakit namaz kıldırmalarını istemiyoruz. Burada çok farklı şeyler yapacaksınız. Yoksa 5 vakit namaz kıldırmak kolay. Burada halkalar oluşturacaksınız. Çocuklara gerekli eğitimleri vereceksiniz. Hanım kardeşlerimiz de bu eğitimlerden yararlanacak. Burada yaşayan tüm kardeşlerimizin rahat bir şekilde camiye gelmelerini istirham ediyorum.”

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