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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) İnlerine gireceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bu millete ihanet edeni oralarda da bırakmayacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörle mücadele) İnlerine gireceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bu millete ihanet edeni oralarda da bırakmayacağız."


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