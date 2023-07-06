HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret o ile olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret o ile olacak

06.07.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından teşekkür ziyaretlerine başlıyor. Erdoğan, ilk ziyaretlerini 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde rekor oy aldığı Bayburt ve Gümüşhane'ye cumartesi günü gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür turuna çıkıyor! İlk ziyaret o ile olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk olarak gideceği Bayburt'ta son yıllarda yapımı tamamlanarak hizmete açılan bir çok kamu binasının açılışını da yapması bekleniyor.

BAYBURT'TAN SONRA GÜMÜŞHANE'YE GEÇECEK

Sabah'ın haberine göre aynı gün Bayburt'un ardından Gümüşhane'ye geçecek olan Erdoğan'ın, burada bir miting gerçekleştirmesi öngörülüyor.

ERDOĞAN: 'İLK ZİYARETİM BAYBURT'A OLACAK'

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Bayburt İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katılarak, seçimden sonraki ilk ziyaretini Bayburt'a yapacağını açıklamıştı.

Erdoğan, "Bayburt şu anda partimizin son seçimlerdeki 1 nolu ili oldu. Tabii bu bizim için bir iftihar vesilesidir. İnşallah en kısa zamanda Bayburt'a bir teşekkür ziyaretinde bulunacağım. İlk ziyaretim Bayburt'a olacak. Çünkü Bayburt bunu hak etti ve gerçekten bizleri çok çok mutlu etti" ifadelerini kullanmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki parti anlaştı! Detayları Ahmet Davutoğlu duyurdu! TBMM'de yeni grup böyle kurulacak…İki parti anlaştı! Detayları Ahmet Davutoğlu duyurdu! TBMM'de yeni grup böyle kurulacak…
Antalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadıAntalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadı
Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Kucağına atlayıp dans etti! “Kendilerinden geçmişler”

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Hangisi anne hangisi kızı? “Kızım erkeklerle flört etmemden...”

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.