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Cumhurbaşkanı Erdoğan TGC Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimi töreninde konuştu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada'nın Deniz  Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in İlk Kaynak Töreni'ne katılıyor.

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in İlk Kaynak Töreni'ne katılıyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılan törende bir konuşma yapan Erdoğan, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar." dedi.

(FOTOĞRAF)

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