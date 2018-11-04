Cumhurbaşkanı Erdoğan TGC Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimi töreninde konuştu (1)

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in İlk Kaynak Töreni'ne katılıyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılan törende bir konuşma yapan Erdoğan, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı
Meclis'teki konuşması olay yaratmıştı! Cihangir İslam'dan yeni açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı
Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov altından yapılmış halter kaldırdı
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç
Düğün yolunda feci kaza! 'Ne olacağı belli olmaz' deyip babasından bunu istemişti
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum