HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan TGC Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimi töreninde konuştu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 15:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in İlk Kaynak Töreni'ne katılıyor.

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesinin Üçüncü Gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine Teslimi ve Yeni Tip Denizaltı Aydınreis'in İlk Kaynak Töreni'ne katılıyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılan törende bir konuşma yapan Erdoğan, "Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne kadar büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar." dedi.

PARTNERSadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...Sadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...
Otobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcuya gözaltıOtobüste uyuşturucu ile yakalanan yolcuya gözaltı
İfaiyede düzenlenen defile, daire başkanını görevden ettiİfaiyede düzenlenen defile, daire başkanını görevden etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.