Cumhurbaşkanı Erdoğan TGRT Haber’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öyle sahte senet yaz, ondan sonra çeşitli şeylerle, yargıda kesinleşmiş, böyle bir durumu var. Bu zatın zaten seçim öncesi ya da seçim sonrası ne olacağı belli değil. Yasal olarak duruma baktığınız zaman seçimden sonra zaten yargı kararı belli olduğuna göre gereken kararı kovalanacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber televizyonunda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı. Mabeyn Köşkü’nde gerçekleşen canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Aday arkadaşlarımıza baktığımız zaman hepsinin yerel yönetimde bir hassasiyeti var”

50’ye yakın vilayete gittiğini ilçeleri de katınca 70’i bulduğunu belirten ve seçim haftasında boyunca miting için gideceği illeri sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanların dilinin çok farklı olduğunu kaydetti. Gittiği yerlerdeki heyecandan bahseden Erdoğan, “İstanbul 81 vilayetimizin temsilcilerinin olduğu bir il. Bugün bütünüyle yerel yönetime yönelik açıklamalarım oldu. Bu açıklamalar aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım Beyin de açıkladığı yol haritasını da içeren bir konuşmaydı. 1 milyon 600 bin insanın sonuna kadar alanda durması umutlarımızı çok daha farklı bir şekilde yeşertti. Şunu görüyorum, alana gelenlerin heyecanı gayet iyi ve alana gelenlerin bu 1 haftayı nasıl değerlendireceğine dair kesin hesapları var. Bu İstanbul’un havası. Ankara’yı, İzmir’i bu şekilde gördüm. Gaziantep, Diyarbakır, Konya, Kayseri aynı şekildeydi. Büyükşehirlerde bu havayı kokladım. Antalya, Arana, Denizli, Manisa, Mersin’de bu havayı gördüm. Tekirdağ hakeza öyle, önümüzdeki hafta pazar gününün ortaya koyacağı tablo, Trabzon’dan alın, Ordu, Samsun’da o heyecanı gördüm. Temenni ediyorum ki, yerelde milletimin menfaatine olacak, bu işin bilen arkadaşları belirledik. Bütün bu aday arkadaşlarımıza baktığımız zaman hepsinin yerel yönetimde bir hassasiyeti var. Kocaeli’nde bir vali arkadaşımız, işi biliyor, kenardan köşeden getirilmiş insanlar değil. Bu adalarla birlikte biz ülkeyi yerel yöneticilikte uçuracağız. Van’a gideceğim. Biz Van’a büyük hizmetler verdik, 25 katrilyonluk Van’a yaptığımız yatırımlar var. Ağrı ve Muş’a da gideceğim. Büyükşehirleri yaparken diğer şehirleri de unutmuyoruz” diye konuştu.

Bu seçimin bir özelliği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tayip Erdoğan 4,5 yıl daha Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin başında. Bizim partimizin, Cumhur İttifakı’nın adaylarının seçimi ile bir şey olacak. Cumhurbaşkanı ile kabinesinin yönetimindeki Türkiye’de yerelde bütünleşmesi, yerel ile o dayanışmanın olması ve hizmetlerin bir dayanışma içinde bütünlük sağlamasının illerimize getireceği katkı, değişim farklı olacak” şeklinde konuştu.

”On binler geliyorsa meydana bir sebebi var”

Anket çalışmaları yaptırdıklarını, fakat en belirleyici anketin meydanlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek doğru olmaz. Ancak ben vatandaşımızın nabzını anketlerden çok daha meydanlarda tutuyorum. Halkımın sofralarına oturuyorum, onlarla beraber karşılıklı bir elektrik alıp verme olayı çok farklı. Çay içiyorum, sohbet ediyorum, nasıl gidiyor dediğimde onlardan aldığım cevaplar var. Artık bazı kamuoyu araştırmalar maalesef sipariş üzere yapılıyor. Sosyal medya üzerinden, telefonla yapılan anketler var. Bütün bunlara baktığınız zaman çok büyük çelişkiler görüyorsunuz. Onlara takılıp kalırsanız seçim kampanyası yürütemezsiniz. En ideali meydanların dili ne söylüyor? On binler geliyorsa meydana bir sebebi var. Ya size güveni var, inanıyor, bunun için geliyor. Şikayetleri de vardır, sıkıldığı yerler de vardır. Fakat bu meydana 1 milyon 600 bin insan geliyorsa Cumhur İttifakı’nın liderlerini seviyor, taktir ediyor, buraya da geliyor. Biz de arkadaşlarımızla, ekibimizle adaylarımızı belirlerken yüzde 100 isabet etmemiş de olabiliriz. Ben şimdi partimin Genel Başkanı olarak. Sayın Bahçeli de partisinin Genel Başkanı olarak adaylarımızı belirlemede bugüne kadar olan yanlışlar ortada, onları zaten bir kenara koymuşuz. Bundan sonraki süreçte de oralardan esinlenerek bu yanlışları minimize edip çok daha vasıflı, bu işi götürebilecek arkadaşlarımızı bir artık adayımız olarak gösterdik, onlarla bu seçime giriyoruz” ifadelerini kullandı.