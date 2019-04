Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hedefimiz 1 buçuk milyar dolar

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Belarus arasındaki ticaret hedefi ile ilgili, "Yeni hedefimiz, 1 buçuk milyar dolarlık bir hedeftir. Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek imkana da sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde Türkiye- Belarus arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel konuları ele alma fırsatını bulduklarını söyledi. İki ülke bakanlarının da katıldığı görüşmelerde geleceğe yönelik hangi adımların atılacağını da değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz Türkiye, Belarus’un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. 27 yıldır Belarus ile ilişkilerimiz ortak anlayış, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye ile Belarus arasındaki işbirliğini her düzeyde daha da ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Özellikle ekonomi alanında değerlendirmeyi bekleyen çok ciddi bir potansiyel söz konusudur" dedi.

'6 ANLAŞMA İMZALANDI'

Lukaşenko'nun ziyaretinden bir hafta önce Ankara’da Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın yapıldığını, Şubat ayında ise 9’uncu Savunma Sanayii İşbirliği Toplantısı’nın gerçekleştirildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekli hazırlıklar vakitlice yapılmış, anlaşmalar imzaya hazır hale getirilmiştir. Bugün de iş insanlarımız, Türkiye- Belarus İş Forumu vesilesiyle bir araya geldi. Ticaret hacmimiz gelişme eğilimi içerisinde. 6 anlaşma imzalandı. 2016 yılında, 1 milyar dolarlık bir ticaret hedefi belirledik. Tabii bu ticaret hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz. Görüşmelerimizde bu hedef doğrultusunda daha fazla çalışılmasının gereğini de ortaya koyduk. Şimdi yeni hedefimiz, 1 buçuk milyar dolarlık bir hedeftir. Türkiye ve Belarus bunu gerçekleştirebilecek imkana sahiptir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının temsilcilerini karşılıklı yatırımlar konusunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini kaydederken, bunun en son örneğinin dün Kırıkkkale’de Belarus-Azerbaycan ortak yatırımıyla açılan traktör fabrikası olduğunu ifade etti. 5 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrikanın ilk üretimini bu ay içerisinde gerçekleştirmesinin planlandığını söyleyen Erdoğan, "Ulaştırma ve Savunma sanayi başta olmak üzere, işbirliği alanlarımızın çeşitlendirilmesi de ele aldığımız konular arasındadır. Bu alanlarda gerçekleştirilebilecek projeler, atılabilecek müşterek adımlar mevcuttur" dedi.

'BELARUSLU TURİST SAYISI ARTTI'

Erdoğan, bilim ve teknoloji alanındaki ilişkilerin de müstesna bir niteliğe sahip olduğunu belirtirken, Türkiye Belarus Ortak Bilim ve Teknoloji Komitesi’nin ilk toplantısını geçtiğimiz Kasım ayında Ankara’da gerçekleştirdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belarus son yıllarda bilim ve teknoloji alanında, özellikle de bilişim sektöründe kayda değer gelişmeler sağlamıştır. Bilhassa yüksek teknolojili ürünlerin üretimi, tarımsal araştırmalar, tıp ve eczacılık bizler için önemli bir işbirliği zemini teşkil etmektedir. Az önce bilim ve teknoloji alanında imzalanan yol haritası ve Antarktika’da Bilimsel ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası bu alandaki işbirliğimizin somut göstergesidir. Belarus’ta Türk kültürüne, Türkçe’ye olan ilgi ve Belaruslu turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden birisinin Türkiye olması da memnuniyet vericidir. Vizesiz seyahat imkanının katkısıyla 2016 yılında 113 bin olan Belaruslu misafirlerimizin sayısı 2018 yılında 245 bine ulaşmıştır. Bu ayın sonunda Ankara’da düzenlenecek Türkiye Belarus Turizm Karma Komisyonu’nun 6’ıncı dönem toplantısıyla atılacak yeni adımlar neticesinde bu sayının daha da artacağına eminim."

Konuşmasında Belarus’un FETÖ terör örgütü ile mücadele kapsamında attığı adımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamış, gerekli adımları atmaktan kaçınmamış, FETÖ bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır. Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Belarus makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve örnek duruş nedeniyle huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Belarus ilişkilerinin sağlam temeller üzerinde gelişme gösterdiğini, imzalanan son anlaşmaların ilişkilerin ahdi zeminini pekiştirdiğini de sözlerine ekledi.

‘HİÇBİR KONUDA İHTİLAFIMIZ YOK’

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sıcak ve güzel karşılama için teşekkür ederek konuşmasına başladı. 23 yıl önce Ankara’ya geldiğini belirten Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iltifatta bulunarak, şöyle konuştu:

"Ne kadar genç kaldığını görüyorum. Ben 23 yıl evvel buradaydım, o zaman arkadaşım sen henüz Cumhurbaşkanı değildin ve önümüzde bu kadar güzel perspektifler yoktu. Özellikle anayasa kabulünde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türk halkının sana vermiş olduğu o destekten, kuvvetten dolayı seni tebrik etmek istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilere büyük önem veriyoruz. Bizim ilişkilerimizde kapalı, gizli konuların olmayacağı sözünü verdik. Savunma sanayi alanında olsun, diğer alanlarda olsun biz radikal ve ciddi adımların atılmasından yanayız. Bugünkü görüşmemiz her alandaki gelişmelerin yeni sayfasını açmış oldu. Hiçbir konuda ihtilafımız yoktur, her konuda iki ülkenin bakış açısı aynıdır. İşbirliğimizin temeli ekonomidir. Ticaret ve yatırım alanlarında önemli konuları ele aldık. Türkiye’nin bizim için kesinlikle öncelikli bir ülke olduğunu ve dostluğumuzun çok yüksek değerde olduğunu ve işbirliğimizi her zaman sürdürmeye hazır olduğumuzu beyan ediyorum."

