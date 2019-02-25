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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Tokat Karşıyaka Ortaokulu Korosu, müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği "Hedef 2023" marşını, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için seslendirdi - Koroyu alkışlayan ve birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, öğrencilere kenevir tohumundan üretilen bez torba içinde Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye etti

TOKAT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği, Tokat Karşıyaka Ortaokulu Korosunca seslendirilen "Hedef 2023" marşını dinledi.

Erdoğan, Tokat temasları kapsamında partisinin Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Daha sonra Karşıyaka Ortaokulu'na geçen Erdoğan, burada okul yöneticileri tarafından karşılandı. Bir süre öğretmen ve öğrencilerle görüşen Erdoğan, ardından müzik öğretmeni Ozan Ünsal Çekiç'in bestelediği, Karşıyaka Ortaokulu Korosunca seslendirilen "Hedef 2023" marşını dinledi.

Koroyu alkışlayan ve birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere kenevir tohumundan üretilen bez torba içinde Ali Fuat Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye etti.

Erdoğan, "Bunu yıkayıp yıkayıp annelerimiz torba verirdi bize. Biz de gider, pazardan alışverişimizi yapardık. Şimdi ben de size bu doğal torba içerisinde bu çok güzel, çok kıymetli, önemli, benim adeta ilham kaynağım olan kitabı hediye ediyorum. Kitabı okuduğunda ufkunuz değişecek, hayata bakış açınızın değişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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"Hedef 2023" marşı Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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