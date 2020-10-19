Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topyekün bir eğitim öğretim reformu gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbni Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi hem felsefi birikim, hem mimarisi hem donanımı ile iftihar vericidir. Üniversitemizin ismini aldığı İbn Haldun, devlet adamlığı, filozofluğu yanında dünyada sosyoloji ilminin kurucusu olarak kabul edilir. Bu büyük alim, insanlığa en büyük katkısı olan ümran ilminin amacını, daha önce olup bitmiş olanı, daha sonra olacakların anlaşılması ile anlatıyor.

Siyasi bağımsızlığın da, ekonomik bağımsızlığın da temelinde fikri bağımsızlık yatar. Ülkemizin bu süreçteki tartışmalarının merkezinde hep geleceğimizi nerede arayacağımız sorusu yatmıştır. Rönensans ile atak yapan Batı dünyasının hak tanımadan yükselen gücü, bu sorunun sağlıklı olarak tartışılmamasına neden olmuştur. En bayağısından Batı taklitçiliği cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri olarak yeniden kendine güvenini kazandığı şu son dönem bu tür tartışmaların daha adil şartlarda yürümesine de imkan sağlamıştır.