Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörist Ferhat Abdi Şahin videosuna ilişkin, "Biz bu videoyu Trump ve 5 senatörle ayrıca bakanlar vardı, hepsiyle paylaştık. Bakın bu adam yüzlerce, binlerce Türk vatandaşının ölümüne neden olmuş birisidir. Öyle bir teröristtir. Bununla bir araya gelmek veya görüşme yapmak veya bizim onu aracı olarak kabul etmemiz, böyle bir şey ne uluslararası savaş hukukunda vardır ne uluslararası siyaset biliminde vardır. Böyle bir şeyi benim şahsen kabul etmem zaten mümkün değildi, mümkün de değildir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "İstanbul'da şubatta yapılacak dörtlü zirvede, Barış Pınarı Harekatı konusundaki yaklaşımlarda somut bir ilerleme olur mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Onlarda olur mu bilmiyorum ama biz şu anda tabii hemen bu işe başlayamayız. O durumda değil ama biz proje, planlama çalışmalarını yaptık. Şimdi şubat ayında geldiklerinde tekrar bunları oturur kendileriyle konuşuruz, değerlendirmesini yaparız." diye konuştu.

Görüşmenin sınırda yapılması önerisine ilişkin Erdoğan, "Teklif ettim işte. Oraya gelmeyi henüz kabul etmiyorlar. 'İstanbul bu iş için en ideal yer.' dediler." ifadesini kullandı. Erdoğan, "NATO Zirvesi dönüşü uçakta yaptığınız açıklamalarda dörtlü zirvenin ardından sunduğunuz öneriye bir ülkenin destek verdiğini söylemiştiniz. O ülkeyi açıklamak ister misiniz?" sorusunu, "Adımı atalım ondan sonra, şimdi açıklamayalım. Dörtlü zirveye katılan ülkelerden biri değil." diyerek cevapladı. NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'la paylaştığı terörist Ferhat Abdi Şahin'le ilgili videonun gösterilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Biz bu videoyu Trump ve 5 senatörle, ayrıca bakanlar vardı, hepsiyle paylaştık. Bu orada hakikaten güzel bir hava oluşturdu. Bakın bu adam yüzlerce, binlerce Türk vatandaşının ölümüne neden olmuş birisidir, öyle bir teröristtir. Bununla bir araya gelmek veya görüşme yapmak veya bizim onu aracı olarak kabul etmemiz, böyle bir şey ne uluslararası savaş hukukunda vardır ne uluslararası siyaset biliminde vardır. Böyle bir şeyi benim şahsen kabul etmem zaten mümkün değildi, mümkün de değildir. Tabii muhatap onu bildiği için de bu konuyla ilgili kendisi de aksi bir şey orada söylemedi. Fakat üzüldüğümüz şey tabii şu, yani bir teröristle bir başka teröristi bir araya getirerek bundan medet ummak. Üzücü olan bu."

NATO Zirvesi'nde uluslararası teröre karşı mücadele konusunun masada olduğunu aktaran Erdoğan, teröristin dini, milleti ve vatanının kesinlikle olmadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun "Hep birlikte olup terörü yok edeceğiz." dediğini aktararak, "Peki terörü yok edeceksek böyle mi yok edeceğiz? Yani zaman zaman biz teröristlerle de masaya oturabilir mi diyeceğiz. Bu cani teröristin cürümlerini biz orada anlattık. Yüzlerce bizim vatandaşımızı askerimizi bunlar şehit etti. Esasında bizim için bu teröristin neden meşru bir hedef olduğunu, gördüğümüz, bulduğumuz yerde onu etkisiz hale getireceğimizi de söylemiş olduk. Sadece bu değil, buna benzer teröristler de var. Mesele biz bunların bir kısmını şu anda kırmızı bültenle, bu da kırmızı bültenle aranıyordu, başka da var böyle kırmızı bültenle arananlar. Bunları da aynı zamanda uluslararası camiaya, liderlere, kongrenin senatörlerine duyurmuş olduk." ifadelerini kullandı. - "Biz S400'den vazgeçemeyiz, o sayfa kapandı" "Londra'daki toplantıda S-400 ve F-35 konularıyla ilgili bir ilerleme kaydedildi mi?" sorusuna Erdoğan, şu karşılığı verdi:

"YGP, PYD bu konularla ilgili olarak zaten benim kendi konuşmam burada çok netti, açıktı. Sayın Trump'la yaptığımız görüşmelerde şunu da kendilerine çok açık, net söyledim. Biz sizden şu anda S-400'ü almamak, bunun karşısında patriot almak konusunda, 'Biz S-400'den vazgeçemeyiz, bizim için o sayfa kapandı ama siz bize patriot verecekseniz, uygun şartlarda eğer olursa biz sizden patriot alalım. Çünkü biz hava savunma sistemlerimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım.' dedim. Tabii sağolsun NATO Genel Sekreteri de yaptığı açıklamalarda bunların hepsini ima etti. Durum böyle olunca yani Macron işte 'Bir NATO üyesi kalkıp nasıl S-400 alabilir?' Ben ne alacağımı sana mı soracağım? 'Bizim üçlü olarak ittifaklarımız var. Bu ittifaklara uymuyorsun.' dedim. İttifaklara uy, beraberce üretelim. Bunlar bugüne kadar karşılarında böyle dik duran liderler görmediler. Onun için de şöyle biraz sesi yükseltirsek bizim dediğimiz yapılır diyorlar. Nitekim kendisi S-400'le ilgili ifadeyi kullandığı zaman gereken cevabı gereken yerlerden aldı."

- "100 gündür bu anneler orada" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerle ilgili videonun izletilmesi üzerine, annelerin duruşunun gerçekten çok asil olduğunu dile getirdi. "Anne kimdir, nedir? diye tanımlayacak olursanız işte anne budur." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yavruları çeşitli alavere, dalavereyle kaçırılan ve Kandil'de veya daha değişik yerlerde kızların durumları, ne alemde oldukları zaman zaman bazı televizyon ekranlarında bunları gördük. O terörist başı olarak başlarında olan ahlaksızların bu oradaki aldatılarak kaçırılanlara karşı tavırlarını da gördük. Annelerin bundan daha başka bir yaklaşımı beklenebilir mi? Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar, vaka bu. Şimdi orada da anneler bunun en güzel, en şahsiyetli, en asil örneğini veriyor. Kalkıp da parlamentoda kurusıkı atanlar, önce siz bunun hesabını verin. Şimdi ili terk ettiniz, başka yere geçtiniz. Niye terk ettiniz? Kaçacak delik arıyorsunuz. Belki bunlar da gidip inlere girecekler. Bu gidişle olacak olan odur. Şurada iki gün sonra 100 gün olacak. 100 gündür bu anneler orada. Temennim odur ki, inşallah çok daha fazla ilerlemeden burada geri sayım başlar ve bu geri sayımla birlikte de bu anneler yavrularına inşallah kavuşurlar diye düşünüyoruz. Biz de tabii ki elimizden ne geliyorsa gerek İçişleri Bakanlığımız gerek Savunma Bakanlığımız her türlü tedbiri alıyoruz, adımları da atıyoruz. Ben de Diyarbakır'daki annelerimize özellikle sabır temenni ediyorum ama siz ne eli öpülesi annelersiniz ki, bu mücadeleyi burada şu kış günlerinde de aynı şekilde devam ettiriyorsunuz. Gelecek sizindir. Allah yar, yardımcımız olsun."

- "Güvenliğin 360 derece temelinde gözetilmesi gerektiğini vurguluyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK, YPG konusunda Türkiye'nin keskin bir kararlılığı var. Türkiye bu anlamda Baltık Savunma Planı'na bir şerh düşmüştü. NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin bu şerhini geri çektiği ifade edildi. Bunun karşılığında NATO'nun atacağı adım ve Türkiye'nin YPG konusundaki yaklaşımını kabul etmesi gibi bir durum olacak mı?" sorusu üzerine, şunları söyledi: "Belli aralıklarla bunların tazelenmesi, yenilenmesi oluyor. Tabii şu anda mevcut stratejik ortamda tehdit ve sınamaların sayılarının arttığı ve niteliklerinin çeşitlendiği bir gerçek. Fakat PKK konusunda bir sorun yok. Aslında burada PYD/YPG konusunda bir sorun var, onu yaşıyoruz. Bunu da tabii hepsiyle konuşuyoruz ama bunu hala kabullenmek işlerine gelmiyor. Bu noktada güvenliğin bölünmezliği ilkesinin önemi bir kat daha artıyor. Şimdi her müttefikin meşru güvenlik kaygılarının diğer tüm müttefiklerce gözetilmesi ve gerekli önlemlerin uyum, birliktelik ve ittifak dayanışması anlayışıyla alınması şart. Hele hele NATO'da. Biz ittifakın doğu kanadı veya güney kanadı diye ayrım yapmıyoruz. Aynı şekilde bir tehdidi veya sınamayı diğerlerinden daha önemli veya daha önemsiz olarak da sınıflandırmıyoruz. Bizim böyle bir özelliğimiz var. Güvenliğin 360 derece temelinde gözetilmesi gerektiğini özellikle vurguluyoruz."