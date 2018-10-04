Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 askerin şehit edilmesi sonrası intikam mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu'nun kapanışında açıklamalarda bulundu.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;
BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır. BM'nin dünyanın çeşitli yerlerinde çabaları var. Çıkan kararlar var ama bir netice alınamıyor. Yemen'in, Arakan'ın hali ortada. Bunlara rağmen BM bir şey yapamıyor. Hepsinden öte Kıbrıs ortada. Kıbrıs çözülebildi mi, çözülemedi. Orada varılan kararın tam aksi bir netice çıkmasın rağmen Güney Kıbrıs oranın kararlarının tam tersi bir referandum sonucu vermişti. Bunlar adalete aykırı hamleler oluyor.
Suriye yaşananlar, Afganistan çözüme kavuştu mu? Bütün her yerde adalet çökmüş. Bir İsrail meselesi, Filistin meselesi çözüme kavuşturuluyor mu? İsrail kabul etmedikten sonra ona uymadıktan sonra kalkıp burada kimse bir şey söyleyemiyor. 5 daimi üyeden biri hayır diyorsa mesele bitmişti. Olması gereken şu: 5 daimi üye dönemi geçti. Bu ikinci dünya savaşının şartlarıyla. Artık ikinci dünya savaşının şartlarını yaşamıyoruz. 193 üye var. Bu üyelerin yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını alacak bir düzenleme gerekiyor. Dünya 5'ten büyüktür. Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım.
Küresel güçleri kabullenmiş, bunun mücadelesi içinde olan dünya ülkeleri yaklaşımımıza olumlu bakıyor. Geçici üyelerin BM'de kıymeti yok. Onlar daimi üyelerin işaretine göre elini kaldırır indirir.
İdlib bir Halep sürgün yeri haline gelmişti. 3.5 milyon insanın şehir ve kırsalda yaşayan bir yer haline geldi. İdlib Türkiye'ye komşuydu. Bu insanlar Türkiye'ye kaçmak zorunda olacaktı. Olan da buydu. Hatay'dan Türkiye'ye giriş çabasında olacaklardı. Yenileri de gelse kapımızı başkaları gibi kapayamazdık. Karşımızda insan var, ölümlerine seyirci mi kalacaktık. Soçi, Ankara ve Tahran zirveleri yaptık. Astana süreci başladı. Bu zirveler bize bazı tedbirlerin alınmasını tavsiye etti. Rusya, Türkiye, İran olarak çalışmaları başlattık. Bu zirvelerde çok güzel çalışmalar yapıldı. Rejimin Suriye'de İdlib'i bombalaması bizim çok seri adım atmamızı gerektirdi.
Putin ile görüşmemizi yaptık ve Soçi'de bir davet aldık. Putin ile bir final zirvesi yaptık diyebiliriz. Bu final idlib içindi. 10 Maddelik bir muhtıra imzalandı. Aramızdaki muhtıraları, mutabakatı devreye soktuk. Bunu devreye sokarken sayın Putin'in kararlılığı, şahsımın kararlılığı işimizi kolaylaştırdı.
Temenni ederim İstanbul'da yapılacak dörtlü zirveden de olumlu bir sonuç alırız.
Bizim terör noktasında mücadele kabiliyetimiz var. Yedi Mehmedimiz bugün şehit oldu. Ama duracak mıyız? Kesinlikle durmak yok. Onlar bizden 7 mehmedimizi alacak biz onlardan 700 kişi öldüreceğiz. Bunun bedelini onlara ödeteceğiz ve bunda kararlıyız.
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