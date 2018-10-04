HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 askerin şehit edilmesi sonrası intikam mesajı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 18:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu'nun kapanışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan bugün medyana gelen ve 7 askerin şehit olduğu PKK saldırısı ile ilgili olarak, "Yedi Mehmedimiz bugün şehit oldu. Ama duracak mıyız? Kesinlikle durmak yok. Onlar bizden 7 mehmedimizi alacak biz onlardan 700 kişi öldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 askerin şehit edilmesi sonrası intikam mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu'nun kapanışında açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır. BM'nin dünyanın çeşitli yerlerinde çabaları var. Çıkan kararlar var ama bir netice alınamıyor. Yemen'in, Arakan'ın hali ortada. Bunlara rağmen BM bir şey yapamıyor. Hepsinden öte Kıbrıs ortada. Kıbrıs çözülebildi mi, çözülemedi. Orada varılan kararın tam aksi bir netice çıkmasın rağmen Güney Kıbrıs oranın kararlarının tam tersi bir referandum sonucu vermişti. Bunlar adalete aykırı hamleler oluyor.

"4 DAİMİ ÜYE DÖNEMİ GEÇTİ"

Suriye yaşananlar, Afganistan çözüme kavuştu mu? Bütün her yerde adalet çökmüş. Bir İsrail meselesi, Filistin meselesi çözüme kavuşturuluyor mu? İsrail kabul etmedikten sonra ona uymadıktan sonra kalkıp burada kimse bir şey söyleyemiyor. 5 daimi üyeden biri hayır diyorsa mesele bitmişti. Olması gereken şu: 5 daimi üye dönemi geçti. Bu ikinci dünya savaşının şartlarıyla. Artık ikinci dünya savaşının şartlarını yaşamıyoruz. 193 üye var. Bu üyelerin yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını alacak bir düzenleme gerekiyor. Dünya 5'ten büyüktür. Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım.

"ONLAR DAİMİ ÜYELERİN İŞARETİNE GÖRE ELİNİ KALDIRIR İNDİRİR"

Küresel güçleri kabullenmiş, bunun mücadelesi içinde olan dünya ülkeleri yaklaşımımıza olumlu bakıyor. Geçici üyelerin BM'de kıymeti yok. Onlar daimi üyelerin işaretine göre elini kaldırır indirir.

İDLİB

İdlib bir Halep sürgün yeri haline gelmişti. 3.5 milyon insanın şehir ve kırsalda yaşayan bir yer haline geldi. İdlib Türkiye'ye komşuydu. Bu insanlar Türkiye'ye kaçmak zorunda olacaktı. Olan da buydu. Hatay'dan Türkiye'ye giriş çabasında olacaklardı. Yenileri de gelse kapımızı başkaları gibi kapayamazdık. Karşımızda insan var, ölümlerine seyirci mi kalacaktık. Soçi, Ankara ve Tahran zirveleri yaptık. Astana süreci başladı. Bu zirveler bize bazı tedbirlerin alınmasını tavsiye etti. Rusya, Türkiye, İran olarak çalışmaları başlattık. Bu zirvelerde çok güzel çalışmalar yapıldı. Rejimin Suriye'de İdlib'i bombalaması bizim çok seri adım atmamızı gerektirdi.

Putin ile görüşmemizi yaptık ve Soçi'de bir davet aldık. Putin ile bir final zirvesi yaptık diyebiliriz. Bu final idlib içindi. 10 Maddelik bir muhtıra imzalandı. Aramızdaki muhtıraları, mutabakatı devreye soktuk. Bunu devreye sokarken sayın Putin'in kararlılığı, şahsımın kararlılığı işimizi kolaylaştırdı.

Temenni ederim İstanbul'da yapılacak dörtlü zirveden de olumlu bir sonuç alırız.

"KESİNLİKLE DURMAK YOK"

Bizim terör noktasında mücadele kabiliyetimiz var. Yedi Mehmedimiz bugün şehit oldu. Ama duracak mıyız? Kesinlikle durmak yok. Onlar bizden 7 mehmedimizi alacak biz onlardan 700 kişi öldüreceğiz. Bunun bedelini onlara ödeteceğiz ve bunda kararlıyız.

5bb63384d3806c2988ab01c0


PARTNER'Mutluluk sarhoşluğunu ilk defa o gün yaşadım''Mutluluk sarhoşluğunu ilk defa o gün yaşadım'
CHP'li Salıcı: Terörden Türkiye'yi kurtarmak için her çalışmanın içinde oluruzCHP'li Salıcı: Terörden Türkiye'yi kurtarmak için her çalışmanın içinde oluruz
Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (3)Kurtulmuş: Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan TRT World Forumu Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

İlginizi Çekebilir

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

Selahattin Demirtaş: Tahliye talep etmiyorum

MHP'den af ve ittifak açıklaması

MHP'den af ve ittifak açıklaması

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.