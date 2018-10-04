Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 askerin şehit edilmesi sonrası intikam mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu'nun kapanışında açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır. BM'nin dünyanın çeşitli yerlerinde çabaları var. Çıkan kararlar var ama bir netice alınamıyor. Yemen'in, Arakan'ın hali ortada. Bunlara rağmen BM bir şey yapamıyor. Hepsinden öte Kıbrıs ortada. Kıbrıs çözülebildi mi, çözülemedi. Orada varılan kararın tam aksi bir netice çıkmasın rağmen Güney Kıbrıs oranın kararlarının tam tersi bir referandum sonucu vermişti. Bunlar adalete aykırı hamleler oluyor.

"4 DAİMİ ÜYE DÖNEMİ GEÇTİ"

Suriye yaşananlar, Afganistan çözüme kavuştu mu? Bütün her yerde adalet çökmüş. Bir İsrail meselesi, Filistin meselesi çözüme kavuşturuluyor mu? İsrail kabul etmedikten sonra ona uymadıktan sonra kalkıp burada kimse bir şey söyleyemiyor. 5 daimi üyeden biri hayır diyorsa mesele bitmişti. Olması gereken şu: 5 daimi üye dönemi geçti. Bu ikinci dünya savaşının şartlarıyla. Artık ikinci dünya savaşının şartlarını yaşamıyoruz. 193 üye var. Bu üyelerin yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını alacak bir düzenleme gerekiyor. Dünya 5'ten büyüktür. Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım.