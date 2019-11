Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a YPG terörünü anlatan video izlettiğini açıkladı! İşte o video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarını bitirmeden önce medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için ABD Başkanı Trump'ın samimi bir çaba içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, Trump'a YPG terörünü anlatan bir video da izlettiğini açıkladı.

Gazetecilerin, görüşmede Trump ve ekibine izletilen terörle mücadele ile ilgili videoyla alakalı sorduğu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan’da oldu. O bayağı etkilendi.'' şeklinde cevap verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından videoyu paylaştı.

Altun mesajında, videonun dünkü zirvede ABD Başkanı Trump ve senatörlere izletildiğini duyurdu.

Here is the video that was shown to President Trump and US senators by President Erdogan yesterday during their meeting at the White House.



The video details the massacres committed by the terrorist code named Mazloum Kobane. pic.twitter.com/KFexW9hvMy