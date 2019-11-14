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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a YPG terörünü anlatan video izlettiğini açıkladı! İşte o video

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a PKK/YPG’li terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in karıştığı terör eylemlerini gösteren video izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarını bitirmeden önce medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için ABD Başkanı Trump'ın samimi bir çaba içinde olduğunu belirtti. Erdoğan, Trump'a YPG terörünü anlatan bir video da izlettiğini açıkladı.

"TRUMP BAYAĞI ETKİLENDİ"

Gazetecilerin, görüşmede Trump ve ekibine izletilen terörle mücadele ile ilgili videoyla alakalı sorduğu soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan’da oldu. O bayağı etkilendi.'' şeklinde cevap verdi.

İŞTE TRUMP'A İZLETİLEN O VİDEO

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından videoyu paylaştı.

Altun mesajında, videonun dünkü zirvede ABD Başkanı Trump ve senatörlere izletildiğini duyurdu.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ABD YPG Video

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