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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 00:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesinde terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu


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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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