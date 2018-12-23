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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 21:06 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Gülseli KENARLI-İstanbul (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump'ın şahsında tüm ABD halkının yeni yılını tebrik etmişlerdir. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirilmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye'de terörle mücadele bağlamında ABD Yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde ülkemizin NATO müttefikimiz ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurgulamışlardır.
İki lider, Suriye'deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kalmışlardır. Görüşmede, iki ülke arasında henüz arzulanan düzeyde olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varılmıştır.

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