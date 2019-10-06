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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.10.2019 22:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump

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