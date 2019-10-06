Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdo\u011fan, Trump g\u00f6r\u00fc\u015fmesinde ikili meselelerin yan\u0131 s\u0131ra F\u0131rat'\u0131n do\u011fusunda kurulmas\u0131 planlanan g\u00fcvenli b\u00f6lge hakk\u0131nda fikir al\u0131\u015fveri\u015finde bulunuldu.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...PARTNER\u0130\u015fte ikinci kez hamile olan Berg\u00fczar Korel'in bebe\u011finin cinsiyeti! ABD Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi: \u00dcz\u00fcnt\u00fc duydu\u011fumuzu bir kez daha ifade ediyoruzErdo\u011fan: AK Parti ne kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc olursa \u00fclkemizde o kadar g\u00fc\u00e7l\u00fc olur