HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 00:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.” dedi.

Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"13 Kasım’da ABD’ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikCumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik
'Bunun adı vatana ihanettir!''Bunun adı vatana ihanettir!'

En Çok Okunan Haberler

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Kasası 1 liraya düştü alan yok!

Kasası 1 liraya düştü alan yok!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

'Bunun adı vatana ihanettir!'

İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' polemiği yanıtı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'yasadışı yerleşim' tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

Milli Savunma Bakanı Akar: ABD'nin operasyonu öncesi Bağdadi'nin yerini bilmiyorduk

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

TBMM'de MHP'li Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a FETÖ tepkisi!

TBMM'de Bülent Arınç gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.