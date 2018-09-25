Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na ABD Başkanı Trump damga vurdu. Trump ikinci sırada olan konuşmasına yetişemediği için 3. sırada konuşması gereken Ekvador lideri Trump'ın yerine konuşmasına başladı.

ERDOĞAN, TRUMP'TAN SONRA KONUŞMA YAPACAĞI İÇİN SALONUN ARKASINA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 4. sırada konuşma yapacak. Trump'ın konuşması başladıktan sonra, Erdoğan sıradaki konuşmayı yapacağı için salonun arkasına geçti.

Trump'ın konuşması sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsünün arkasındaki bölüme geçtiği görüldü. Bu durum, 'Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk etti' yorumları neden oldu.

Trump'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Erdoğan konuşmasını yaptı.



