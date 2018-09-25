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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Trump'ın ardından konuşma yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan salonun arkasına geçti. Bu durum, 'Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk etti' yorumlarına neden oldu. Trump'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Erdoğan konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na ABD Başkanı Trump damga vurdu. Trump ikinci sırada olan konuşmasına yetişemediği için 3. sırada konuşması gereken Ekvador lideri Trump'ın yerine konuşmasına başladı.

ERDOĞAN, TRUMP'TAN SONRA KONUŞMA YAPACAĞI İÇİN SALONUN ARKASINA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 4. sırada konuşma yapacak. Trump'ın konuşması başladıktan sonra, Erdoğan sıradaki konuşmayı yapacağı için salonun arkasına geçti.

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Trump'ın konuşması sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsünün arkasındaki bölüme geçtiği görüldü. Bu durum, 'Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk etti' yorumları neden oldu.

Trump'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Erdoğan konuşmasını yaptı.

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erdoğan Birleşmiş Milletler Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
terk etse ne olur terk etmese ne olur. gram ingilizce bilmeyen liseli cb. tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış
yandaş medya şu an beyin fırtınası yapıyor: ameriga tepki koyarsa yanlış anlaşıldı diye yazarız ses çıkartmazsa reyiz trumpa posta koydu deriz.
Terk edemez kardeş yarı sömürge bir devlet lideri bunu yapamaz kandırmayalım birbirimizi
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