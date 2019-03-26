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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 22:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzonlular Buluşması'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını eleştirerek, "Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun, BM kararına göre orası Suriye toprağı. BM kararlarına göre Suriye'ye ait bir yeri nasıl İsrail'e peşkeş çekiyorsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır.

Bugüne kadar 80’in üzerinde miting yaptık, 56 ilimizi ziyaret ettik.

Hamasete, popülizme asla tevessül etmedik. Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik.

İstanbul’da doğru dürüst bir miting yapmadılar, yapamadılar, cesaret edemediler.

Düşünün CHP- HDP bir araya geliyor. Fakat açıklayabiliyorlar mı? Hepsi de inkâr ediyor. Bütün artık belgeler elde. Bütün bunlara rağmen yalan yanlış konuşuyorlar. Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara’da liste, rant kavgası ediyor.

"AYASOFYA'YI CAMİ HALİNE GETİRİRİZ"

Ayasofya girişi ücretiz hale getirebiliriz. Ve sadece ücretsiz hale getirmek değil, seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp, cami ismiyle müsemma haline getiririz.

GOLAN TEPELERİ KARARINA SERT TEPKİ

Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun, BM kararına göre orası Suriye toprağı. BM kararlarına göre Suriye'ye ait bir yeri nasıl İsrail'e peşkeş çekiyorsun.

AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?

Ayrıntılar geliyor...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Son dakika Ayasofya Golan Tepeleri

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