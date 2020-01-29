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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
29.01.2020 13:00 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump'ın sözde barış planı) Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez."