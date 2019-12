Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim ve teknoloji diplomasisinde atılan her adımı ve her türlü somut iş birliğini son derece önemli gördüklerini vurgulayarak Türkiye'de de yenilikçiliğin hayatın her alanını kapsaması ve bilgi üretimi konusunda yoğun gayret içinde olduklarını belirtti.

TÜBİTAK bünyesinde 2005'te başlatılan Türkiye Araştırma Alanı Destek Programları'nın geldiği noktanın sevindirici olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa Birliği'ne ödeyeceği yaklaşık 80 milyon avroluk katkı payı ülkemizdeki araştırmacılar için kullanılacaktır. Bu kaynağı sanayici ve akademisyenlerimizin taleplerine uygun şekilde değerlendireceğiz. KOBİ'lerimizin Avrupa Birliği projelerinde yetkinlik kazanmalarına yardımcı olacağız. Özellikle stratejik projeleri destekleyerek araştırmacılarımızın Avrupa ortak girişiminden daha aktif faydalanmalarını sağlayacağız. Geleceğimiz için asıl önemli olan hususlardan biri de gençlerimizi bilime, araştırmaya, teknolojiye yönlendirmeyi başarabilmemizdir. Bunun için gençlerimize her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz, vereceğiz."