- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜM DÜNYANIN GÖZLERİ ŞU ANDA BU TOPLANTIMIZA YÖNELMİŞ DURUMDA

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda" dedi.

SURİYE ZİRVESİ BAŞLADI

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Suriye' konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura ile dört ülke temsilcileri katılyor.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Değerli dostlarım sizleri şahsım, ülkem ve milletim adına selamlıyorum. Türkiye'ye, İstanbul'a hoş geldiniz. Suriye konulu zirve toplantısı münasebetiyle sizleri ülkemde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm dünyanın gözleri şu anda bu toplantımıza yönelmiş durumda. Samimi ve yapıcı bir anlayışla hareket ederek bu beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum. Suriye, sayın Putin ile istişarelerimizde en öncelikli konular arasında yer alıyor. Sayın Macron ve sayın Merkel ile de yakın temasta olmaya, kendilerini süreç hakkında bilgilendirmeye daima özen gösterdik."

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Toplantıdan detay görüntüler

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan detay

-Erdoğan'ın konuşması

===============================

