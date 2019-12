Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus’ta, mevkidaşı Said tarafından karşılandı

Temaslarda bulunmak üzere Tunus’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Tunus temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Said daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tunus’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.