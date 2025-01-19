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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turbun büyüğü heybede" sözüyle kimi kast etti? Eski AK Partili vekil o ismi açıkladı: 'Tersine dönebilir' uyarısı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.01.2025 19:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turbun büyüğü heybede" sözleri tartışma konusu yarattı. CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın savaş ilan ettiğini ve kabul ettiklerini ifade etmişti. Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, 'Turbun büyüğü' denilerek kast edilen ismi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turbun büyüğü heybede" sözüyle kimi kast etti? Eski AK Partili vekil o ismi açıkladı: 'Tersine dönebilir' uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklandığı soruşturmayla ilgili olarak CHP'ye "Turbun büyüğü heybede" demişti. Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada akla gelen ilk ismin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade etti.

İmamoğlu'nun da Akpolat gibi bir süreç yaşayabileceğini ifade eden Tayyar, "Bu bir siyasi operasyon gibi algılanırsa tersine dönebilir" dedi.

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"İLK AKLA GELEN EKREM İMAMOĞLU"

Tayyar, TV100'de Talat Atilla ile Pazar Siyaseti programında, Erdoğan'ın bu ifadesiyle kimi ve neyi kastettiği yönünde gelen soru üzerine şunları söyledi:

"Kamuoyunun algıladığı şekliyle baktığımızda hemen ilk akla gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bundan sonraki süreçte İmamoğlu'yla ilgili yeni bir soruşturma olur mu ya da istinafta bekleyen dosyası hızlı bir şekilde sonuçlanır mı? Siyaset gündemine bir tartışma konusu olarak girer mi, bilemiyoruz ama sonuçta onun da eli kulağında. Yaklaşık 1 buçuk yıl oldu. İstinafta bekleyen dosyaların sürelerine bakıldığında bunun çok aşıldığını görüyoruz. Artık bugünlerde o dosya da karara bağlanabilir ve onaylanma ihtimali yüksek gözüküyor. İmamoğlu da bu kararı satın almış vaziyette. 'Hadi bir an önce onaylayın' diye kendisi de açıklama yaptı."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Turbun büyüğü heybede' sözüne katılıyor musunuz?

Evet, İmamoğlu hakkında bir soruşturma bekliyorum.
Hayır, bu sadece siyasi bir söylem.
Kararsızım, gelişmeleri izlemek gerekiyor.
Bu durum CHP için olumsuz bir etki yaratabilir.

"TERSİNE DÖNEBİLİR"

Beşiktaş Belediyesi'yle ilgili iddiaların benzerinin Büyükşehirle ilgili geçerli olabileceğini ve bununla ilgili bir ön hazırlık olabileceğini belirten Tayyar, sunucunun "İmamoğlu da tutuklanabilir mi?" sorusu üzerine de "Aynı süreç olabilir. Eğer ölçü kaçar, yargıya intikal ettirilen dosyaların altı boş olur, bu bir siyasi operasyon gibi algılanırsa tersine dönebilir. İmamoğlu'yla ilgili bir hazırlık varsa bunun altyapısının çok sağlam olması lazım. Sonuçta CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşuyoruz. Çok sağlam bir dosya olmazsa ters teper" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP Rıza Akpolat
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