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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmde tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde tarihi bir rekor...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR Expo Fuar Merkezi'nde MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni'nde konuştu.

"Sadece kendimiz kazanmayı değil, birlikte kazanmayı esas alan ticaret anlayışıyla hareket ettiğimiz için her yerde hüsnükabul görüyoruz." diyen Erdoğan, "Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmde tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Derslik sayısını 288 bin ilaveyle 575 bine, öğretmen sayısını 607 bin ilaveyle 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük." diye konuştu.

"Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini de tepeledik, tepeliyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz geldiğimizde bu Bay Kemal'in Sosyal Sigortalar Kurumu'nun başında olduğu dönem, bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Zira aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapısında biz de yaşadık. Şu anda bu zat çıkmış hala utanmadan, sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların dahi yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftiraysa bunda, gece başka yatıyor, sabah başka kalkıyor."

"Dünyanın 10 dev eserinden 6'sını ülkemizde inşa ettik. AK Parti iktidarı bu ama gören gözler maalesef görmüyor, kulaklar duymuyor, dil hakikati söylemiyor." şeklinde konuşan Erdoğan, "İstanbul Havalimanı'nın inşallah 2023'te yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak, gerekirse bunu 200 milyona çıkarmamız mümkün." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin katettiği mesafe önemli ama hedefleri daha önemli. Ülkemizi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz.

Ülkemize yatırım için gelenlerin tüm imkanlarımızla yanındayız.

Son 5 yıldır üst üste yaşadığımız saldırılar sebebiyle zaman zaman planlamamızın biraz gerisine düşmüş olmakla birlikte hedefimize ulaşmakta kararlıyız."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan CNR EXPO

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