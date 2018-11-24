Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR Expo Fuar Merkezi'nde MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni'nde konuştu.

"Sadece kendimiz kazanmayı değil, birlikte kazanmayı esas alan ticaret anlayışıyla hareket ettiğimiz için her yerde hüsnükabul görüyoruz." diyen Erdoğan, "Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizmde tarihi bir rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Derslik sayısını 288 bin ilaveyle 575 bine, öğretmen sayısını 607 bin ilaveyle 920 bine çıkartarak bu alandaki sorunları büyük ölçüde çözdük." diye konuştu.

"Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini de tepeledik, tepeliyoruz." ifadesini kullandı.