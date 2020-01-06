Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri Libya'ya peyderpey gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında Türk askerlerinin Libya'ya "peyderpey" gönderilmeye başlandığını, askerlerin Libya'da muharip güç olmayacağını, sahadaki askeri koordinasyonunsa Türk askerlerince sağlanacağını açıkladı. Erdoğan "Askerimiz oraya lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Askerimizin oradaki görevi koordinasyon, orada bir harekat merkezi, bir korgeneralimiz bulunacak. Şu anda peyderpey gidiyor zaten askerimiz. Yoğunlaşmaya biraz daha vakit var." diye konuştu. Libya'da muharip güç olarak "farklı ekiplerin" bulunacağını belirten Erdoğan, bu ekiplerin içinde Türk askerinin bulunmayacağını, ancak "işin koordinasyonunun" üst düzey Türk askeri yetkililerce yapılacağını belirtti. Erdoğan, geçen hafta olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kabul edilen tezkere kapsamında Libya'ya asker gönderilmesinin amacının "meşru hükümetin ayakta kalmasını sağlamak ve kendi topraklarına sahip olması" olduğunu belirtti ve "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının amacı savaşmak ya da savaştırmak değil" dedi.

"Türkiye'nin Libya'ya girişinin tarihsel arka planı olduğunu" söyleyen Erdoğan, Rusya ve Sudan'ın da ülkede askeri olduğunu belirterek "Biz hükümet tarafından çağrılıyoruz, neden gitmeyelim?" dedi. Erdoğan "Libya adeta aç kurtların üzerine çullandığı bir ülke haline geldi, Başını Mısır ve Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri) çekiyor. İsrail'le de ciddi dayanışma halindeler" diye devam etti. Demirören Medya'nın sahibi olduğu CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında Erdoğan'a soruları Ahmet Hakan, Buket Aydın ve Başak Şengül yöneltti. Libya tezkeresi Meclis'ten geçti, Genel Kurul'da neler yaşandı? Kanal İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin karşı çıkmasına ve çok sayıda İstanbullu'un itiraz dilekçesi vermesine rağmen "İsteseniz de istemeseniz de yapılacak" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalar da yaptı. Erdoğan "Bu iş yapılacak. Projelendirme çalışması yapılmıştır. Bunu Yap-İşlet-Devret ile de yapabiliriz, milli bütçeyle de. Benim gönlümden geçen Yap-İşlet-Devret ki bütçeden çıkmasın. Bulamazsak da milli bütçeden. İstanbul Havalimanı'na Türk mütaahhitler nasıl girdilerse buna da girerler" diye konuştu.

Erdoğan yeni kanalla birlikte seyir güvenliğinin sağlanacağını, 500 binin üzerinde kişinin ilk aşamada buraya yerleşeceğini, 10 binin üstünde istihdam sağlanacağını ve ağırlıklı olarak yatay mimari yapılacağını savundu. Erdoğan "Savaş gemileri Montrö kapsamında Boğazlar'dan o sınırlamalar çerçevesinde geçmeye devam mı edecek?" sorusuna ise, "Montrö sadece Boğaz'ı bağlar, Montrö bir tarihtir, Kanal İstanbul da Montrö kapsamında değildir. Savaş gemilerine de bir çözüm buluruz. Gerekirse buradan da geçebilirler." diye cevap verdi. Kanal İstanbul: Erdoğan’ın ‘hayalim’, İmamoğlu’nun ‘cinayet’ dediği proje

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul felaket, ihanet ve cinayet projesidir Yerli otomobil Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Aralık ayı sonunda tanıtılan yerli elektrikli otomobili hakkında da konuşan Erdoğan, otomobilin 'halkın alabileceği bir fiyatta olabileceğini' söyledi. Erdoğan "2022 bu işin tamamı olacak, fabrikanın yeri belirlendi, Bursa Gemlik'te olacak, 1 milyon metrekarelik alan üzerinde, ihracat açısından deniz kenarında. Devamlılık için ihracatın olması gerekiyor." dedi. Otomobilin fiyatı ile ilgili soruya ise Erdoğan "Fiyatı, halkımızın, inanıyorum ki rahatlıkla, sıkıntıya girmeden alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez." diye cevap verdi.