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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta mitingi sonrasında halı dokuyan kadınlarla sohbet ederek, bittiğinde satışından elde edilecek gelir şehit ailelerinin yararına kullanılacak olan Türk bayrağı desenli halıya ilmek attı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneykent Belediyesinin 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sonrasında başlattığı 80 bin ilmekli halının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Camii’ne hediye ettiği Türk bayraklı 80 bin ilmekli halının ardından bu kez geliri şehit aileleri yararına kullanılacak olan ikincisine ilmek attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta mitingi sonrasında halı dokuyan kadınlarla sohbet ederek, bittiğinde satışından elde edilecek gelir şehit ailelerinin yararına kullanılacak olan Türk bayrağı desenli halıya ilmek attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneykent Belediyesinin 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sonrasında başlattığı 80 bin ilmekli halının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Camii’ne hediye ettiği Türk bayraklı 80 bin ilmekli halının ardından bu kez geliri şehit aileleri yararına kullanılacak olan ikincisine ilmek attı. Isparta mitingi sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda halı dokuyan kadınlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağı desenli halıya halıya ilmek attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a beraberindeki bakanlar, milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.

"Elde edilecek gelir şehit aileleri yararına kullanılacak"
Güneyket Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, “Güneykent Belediyesi olarak önceki dokuduğumuz 23 bin turistin ilmek attığı ve toplam 80 bin ilmekten oluşan halıyı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Camii’ne hediye ettik. Bu halı da 15 Temmuz şehitleri adına dokunuyor. Bugünkü halıya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da ilmek attı. Cumhurbaşkanımız ve birçok bakanımızın ilmekleriyle dokunacak olan bu halıda Isparta halkının da ilmekleri yer alacak. Bu halı bittikten sonra AK Parti Gençlik Kollarınca şehit aileleri yararına satışı yapılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk bayraklı halıya ilmek attı

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