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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz. Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz. Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız."
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13.01.2020 17:01 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz. Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız."
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