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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi’ne katılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi’ne katılıyor. Erdoğan, zirveye katılan liderler ile aile fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde ikili temaslarda bulunan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Türk Dili Konulan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi’ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi toplantıya katılan ülkelerin liderleri ile aile fotoğraf çektirdi.

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