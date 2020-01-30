Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Cemaati Temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

