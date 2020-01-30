Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, T\u00fcrk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul etti.\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, T\u00fcrk Yahudi Cemaati Temsilcilerini kabul etti. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesinde ger\u00e7ekle\u015fen kabul bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015fti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Kestanenin mucizevi faydalar\u0131PARTNER \u00dcnl\u00fc sunucudan olay yaratan payla\u015f\u0131m! Be\u011feni ya\u011fd\u0131K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ve Muharrem \u0130nce aylar sonra yan yana!