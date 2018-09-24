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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli sivillerin öldürülmesine ses çıkarmıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 03:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı Gala Yemeği'nde konuştu. Erdoğan, "Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor. Barışın sembolü Kudüs ayakta kalmanın mücadelesini veriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli sivillerin öldürülmesine ses çıkarmıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaptı.

Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına benzer bir adımın önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusu içinde de atılacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat TÜRKEN, faaliyetleriyle ülkemizin gururu oldu.

İnsanlık olarak zor zamanlardan geçiyoruz, kardeşliğimiz sınanıyor.

İslam coğrafyasının kardeş kavgaları ve iç çatışmalarla gündeme gelmesi üzüntü vericidir. Birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olması gereken insanlar, emperyalistlerin kışkırtmalarıyla her gün birbirinin kanını döküyor.

Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor. Barışın sembolü Kudüs ayakta kalmanın mücadelesini veriyor.

Artık Birleşmiş Milletler (BM) reforme edilmeli, artık 2. Dünya Savaşı'nın dünyası yok. Her kıtanın ve her inancın temsil edildiği bir BMGK barış getirebilir.

Dünyadaki devler sadece kimyasal silahlara karşı tavır koyuyorlar, konvansiyonel silah kullanan karşı tepki yok.

Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor.

BMGK gibi kurumlar Bosna’da, Kosova’da, Ruanda’da, Yemen’de, Filistin’de, Arakan’daki gibi Suriye’de de sessizliğe gömüldü.

Şayet Türkiye’nin çabaları olmasaydı, (Suriye'nin farklı yerlerindeki gibi) İdlib’de de muhtemelen aynı felaket yaşanacaktı.

Suriye'nin kuzeyini terör koridoru olmaktan çıkaracağız dedik, onun için Afrin'e girdik.

Biz stratejik ortaksak o zaman gereği yapılmalı, FETÖ'yü istedik gene vermediler.

Sadece ABD'de FETÖ'nün elde ettiği para miktarı 850 milyon dolar.

Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs’ü, İsrail’in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türken Vakfı New York Birleşmiş Milletler FETÖ Filistin Suriye

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