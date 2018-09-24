Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli sivillerin öldürülmesine ses çıkarmıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı Geleneksel Gala Yemeği'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaptı.

Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına benzer bir adımın önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusu içinde de atılacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat TÜRKEN, faaliyetleriyle ülkemizin gururu oldu.

İnsanlık olarak zor zamanlardan geçiyoruz, kardeşliğimiz sınanıyor.

İslam coğrafyasının kardeş kavgaları ve iç çatışmalarla gündeme gelmesi üzüntü vericidir. Birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olması gereken insanlar, emperyalistlerin kışkırtmalarıyla her gün birbirinin kanını döküyor.

Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor. Barışın sembolü Kudüs ayakta kalmanın mücadelesini veriyor.

Artık Birleşmiş Milletler (BM) reforme edilmeli, artık 2. Dünya Savaşı'nın dünyası yok. Her kıtanın ve her inancın temsil edildiği bir BMGK barış getirebilir.