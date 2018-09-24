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Cumhurbaşkanı Erdoğan Turken Vakfı'nda konuşuyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 03:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKEN Vakfı gala yemeğinde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Turken Vakfı'nda konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gençler zahmetsiz rahmet olmaz. Şikayet etmek, adaletsizlikleri zulümleri eleştirmek kolaydır. Zor olan tüm bu sorunların aşılabileceği inancıyla düşündüklerimizi hayata geçirmektir. Zor olan eleştirdiğimiz sorunların çözümü hususunda küçük de olsa adımlar atabilmektir. Mesele, karanlığa kızmak yerine onu delebilecek bir mum yakmaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türken Vakfı New York

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