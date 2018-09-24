Cumhurbaşkanı Erdoğan Turken Vakfı'nda konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Gençler zahmetsiz rahmet olmaz. Şikayet etmek, adaletsizlikleri zulümleri eleştirmek kolaydır. Zor olan tüm bu sorunların aşılabileceği inancıyla düşündüklerimizi hayata geçirmektir. Zor olan eleştirdiğimiz sorunların çözümü hususunda küçük de olsa adımlar atabilmektir. Mesele, karanlığa kızmak yerine onu delebilecek bir mum yakmaktır.
Ayrıntılar geliyor..
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