Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi'nin yatırım konferasında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bugüne kadar (ABD ile) pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir.
FETÖ ve PYD-YPG terör örgütüyle ilişkiler bağlamında, (ABD ile) ilişkilerimizde maalesef kapatmamız gereken ciddi bir mesafe bulunuyor.
Mevcut yönetimdeki kimi çevreler, görüş ayrılıklarımızı tehdit, baskı ve şantaj diliyle çözebileceklerini zannediyor.
ABD ile ticaret dengesi ABD lehine, Türkiye ise aleyhinedir.
Trump yönetiminin ek vergileri ülkemizi hedef alan adımlardan biridir.
Her karar mukabiliyle karşılık bulur, biz kazan-kazan ilkesinden yanayız.
Ortada bir haksızlık varsa DTÖ kuralları çerçevesinde çözülmesi esas olmalıdır. Biz de haklarımızı DTÖ'de arıyoruz.
Bugün itibariyle Türk firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımı 4,6 milyar doları geçti.
Türkiye yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecektir. Fazla yatırım için gerekli düzenlemeyi yapmayı sürdüreceğiz.
Ülkemiz artık bürokratik engellere takılmadan karar alıyor. Ülkemizde yatırım yapana vatandaşlık kapsını açacağız.
Son dönemde yaşananlar kriz değil spekülasyon olarak görülmelidir.
Türkiye, serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden, yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecektir.
Döviz açığı meselesini yerli para kullanarak sıfıra yakın düzeye düşüreceğiz.
(Yeni hükümet sistemi) Bu, Türkiye’nin, içine kapanmak bir tarafa, dış dünya ile açılımının hızlandığı bir dönem olacaktır.
Demokrasimize yönelik birçok saldırıyı püskürttük, nice saldırının üstesinden geldik.
FETÖ'nün başı burada, 27 eyalette faaliyet gösteriyor. ABD'nin buna ödediği para 850 milyon dolar civarında. FETÖ ABD'de adeta koruma altında, kendisine ödenen para vasıtasıyla adeta terör estiriyor.
AB, sığınmacılar için 3+3 milyar euro destek vereceğini söyledi ama tamamını vermedi.
İçim yanıyor, Kuzey Suriye'ye ABD'den giden mühimmat 18 bin TIR'dan fazla. Bunlar kime karşı kullanılacak?
Yeni trajedilerin önüne geçmek için Rusya ile işbirliği yaptık. 50-60 bin İdlibli geri döndü.
ABD'den Çin'e gövde gösterisi: Nükleer kapasiteli B-52 uçurdular
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili iddialarına bakanlıktan cevap!
BM'den dünyayı korkutan uyarı: Geri döndürülemez...
Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iğrenç olay! 3 öz kızına cinsel istismar
İşte il il yaşam süreleri! Hangi ilde insanlar daha uzun yaşıyor?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!
AK Partili isim 'Şov yapmaya gerek yok' deyip büyükşehir adaylığını açıkladı!
Yeni iPhone XS ve iPhone XS Max'ta inanılmaz hata!
Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum