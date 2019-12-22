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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 22:32 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlipli kardeşimiz, ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlipli kardeşimiz, ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı. Şayet İdlip halkına yönelik vahşet son bulmazsa, bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye, bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “İlim Yayma Ödülleri Töreni"ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı'ndaki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan programda bir konuşma yaparak, “Geçmişin acı-tatlı tecrübelerinden ders alarak, ihtişamlarından cesaret alarak, istikbale odaklanacağız. Ülkemizin son 17 yılı, diğer alanlarla birlikte ilmi faaliyetlerde de adeta bir silkiniş, bir kabuğu kırış, bir yeniden diriliş dönemine girdiğimizin ifadesidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Elbette hâlâ yapmamız gereken çok iş vardır ama hamdolsun istikamet çizilmiş ve kutlu yürüyüş başlamıştır. Sayıları 207'yi bulan üniversitelerimiz, bilimsel araştırma faaliyeti yürüten kurumlarımız, özel sektörümüzün araştırma-geliştirme merkezleri harıl harıl çalışıyor" dedi.

“TÜRKİYE, BU GÖÇ YÜKÜNÜ TEK BAŞINA TAŞIMAYACAKTIR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “4 milyon insanın yaşadığı İdlip'teki son katliamlar sebebiyle bu bölgede tekrar ciddi bir hareketlilik oluştu. Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlipli kardeşimiz, ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı. Şayet İdlip halkına yönelik vahşet son bulmazsa, bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye, bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskının olumsuz yansımaları başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı ülkelerinde hissedilecektir" diye koştu.
Erdoğan, “Rusya nezdinde saldırıların son bulması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz. Bir heyet yarın Moskova'ya gidecek. Avrupa ülkelerinin de, Türkiye'yi Suriye'de attığı meşru adımları nedeniyle köşeye sıkıştırmak yerine, enerjilerini İdlip'teki katliamı engellemek için çaba harcamaya davet ediyoruz. Diğer türlü İdlip'teki yangının kendi topraklarına sıçramasına mani olamayacaklardır" şeklinde konuştu.

“ZAFER BİZE ALTIN TEPSİDE SUNULMAMIŞTIR"
Erdoğan, “Atalarımız 'yüksek dağın başı da dumanlı olur' diyor. Biz de güçlendikçe, ekonomik bakımdan bağımsızlığımızı perçinledikçe, İslam dünyasının meseleleriyle daha fazla ilgilendikçe, içerden ve dışardan saldırılara maruz kalıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 yılda elde ettikleri başarıların gerisinde her aşaması zorluklarla örülü çetin bir mücadele bulunduğunu vurgulayarak, “Ne vesayete, ne teröre, ne de uluslararası şer şebekelerine karşı elde ettiğimiz hiçbir zafer bize altın tepside sunulmamıştır. Ne yaptıysak, neyi başardıysak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ettiğimizden dolayı başardık" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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