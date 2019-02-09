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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 17:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar."


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